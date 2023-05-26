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ألكاراز: لست «الأوفر حظاً» في «رولان جاروس»

ألكاراز: لست «الأوفر حظاً» في «رولان جاروس»
26 مايو 2023 10:14

 
باريس (رويترز) 

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لا يعتبر كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً نفسه المرشح الأوفر حظاً للفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قائلاً إن الاستمتاع بالبطولة التي لم يسبق له الفوز بها يأتي على رأس أولوياته.
وبعدما أسفرت القرعة عن مواجهة محتملة بين ألكاراز ونوفاك ديوكوفيتش، الحاصل على 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، بقبل النهائي قال اللاعب البالغ عمره 20 عاماً إنه حريص على خفض سقف توقعاته.
وقال ألكاراز خلال حدث ترويجي لعب فيه مع الأطفال قبل انطلاق البطولة «سأحاول بذل قصارى جهدي، وهذا هو كل ما أفكر فيه».
وأضاف «لست المرشح الأوفر حظا، لكن بالطبع يمكنني القول إنني أحد المرشحين للفوز، لا أتعرض لضغوط كبيرة، كما قلت سابقاً، أستمتع وأحاول عدم التفكير في الضغط».
وقال: أحضر إلى هنا للاستماع، وتقديم أفضل مستوياتي، وبالطبع سأحاول تحقيق نتيجة طيبة، لكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي أفكر فيه».
وفي غياب الإسباني رافائيل نادال الفائز باللقب 14 مرة بسبب الإصابة، تتجه كل الأنظار إلى ألكاراز وديوكوفيتش.
وقد يواجه ألكاراز والذي سيلعب مع منافس صعد من التصفيات في الدور الأول، بعض المباريات المحفوفة بالمخاطر في طريقه للقاء محتمل في الدور قبل النهائي أمام ديوكوفيتش المصنف الثالث عالمياً، حيث قد يتقابل مع وصيف بطل نسخة 2021 ستيفانوس تيتيباس ولورينتسو موسيتي وفيلكس أوجيه-ألياسيم خلال مشواره في البطولة. 

التنس
فرنسا
باريس
رولان جاروس
كارلوس ألكاراز
نوفاك ديوكوفيتش
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