«عزوز» مصدر السعادة في بيت «سلة الفهود»

علي معالي (دبي)



أصبح عبدالعزيز خليفة «عزوز» مصدر السعادة في سلة نادي الوصل بعد التتويج الأخير بلقب كأس الشباب، والفوز على فريق الشارقة للموسم الثاني على التالي، ويعتبر عزوز موهوب السلة الإماراتية الجديد والعنصر المؤثر ومصدر الفرح بـ «بيت الفهود» في زعبيل بفضل رمياته الثلاثية الحاسمة، حيث كرر للعام الثاني على التوالي تألقه اللافت في اللحظات الأخيرة من المباريات المفصلية.

في العام الماضي بنفس المسابقة كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، واللقب في طريقه لـ «الملك»، وكان المنافس متقدما 69 مقابل 67، وإذا بـ «الفهد» الصغير يُرسل رمية ثلاثية جعلت النتيجة تنقلب في اللحظة الأخيرة للوصل 70- 69.



عاد عزوز وكرر نفس السيناريو في نهائي كأس الموسم الجاري، حيث كان اللقب يسير إلى الشارقة المتقدم 72 مقابل 69، وإذا بالموهوب يطلق ثلاثية جديدة في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي لتصبح النتيجة 72-72، ويتم الاحتكام إلى 5 دقائق إضافية نجح خلالها عزوز ورفاقه في الحفاظ على اللقب والتقدم حتى نهاية المباراة بنتيجة 86 مقابل 81، على صالة الوصل.

ويعتبر عبدالعزيز خليفة (18 عاماً)، واحداً من المواهب الذين ينتظرهم مستقبل رائع في عالم السلة، وهو الشقيق الرابع والأصغر من أسرة خليفة الوصلاوية، ذات الباع الطويل في اللعبة، حيث تعلم عبدالعزيز فنون اللعبة من أشقائه مبارك وخالد وصلاح، ونجح «الموهوب الصغير»، في أن يفرض نفسه أيضا على المستوى الخارجي في الفترات الماضية بظهوره الرائع على الساحة العربية عندما شارك منتخبنا في بطولة المنتخبات العربية التي جرت في القاهرة يوليو الماضي، وتألق فيها برمياته الثلاثية والثنائية، محققاً رقماً قياسياً في أول مباراتين لمنتخبنا بتسجيله 71 نقطة، منها 31 نقطة أمام قطر، و40 نقطة في اللقاء الثاني مع السعودية، وكان أفضل الهدافين العرب في البطولة بشكل عام برصيد 117 نقطة.

عبر عبدالعزيز خليفة عن سعادته بما يقدمه سواء مع المنتخب أو النادي قائلاً: «أحافظ على المستوى من خلال التدريب الجيد، والاستماع إلى نصائح المدربين بالنادي والمنتخب، وكان لأشقائي الدور الكبير في تفضيل كرة السلة التي أرى فيها المتعة والإثارة والموهبة».

وقال عزوز: «لايزال المشوار طويلاً لتحقيق المزيد من الطموحات في قلعة الفهود، أو بالمنتخب الوطني، والمهم الاستمرار والارتقاء بالمستوى من خلال التدريبات، ولابد من توجيه الشكر للجهازين الفني والإداري بالوصل بعد التتويج بلقب الكأس، إضافة إلى زملائي الذين قدموا موسماً ومباراة نهائية رائعة لنحافظ على لقبنا للموسم الثاني على التوالي».