بوسطن.. «إبقاء الأمل»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

حقق بوسطن سلتيكس فوزه الثاني على ميامي هيت 110-97، ليبقي على آماله في بلوغ نهائي الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، مقلصاً الفارق الى 2-3 في سلسلة مبارياتهما في نهائي المنطقة الشرقية.

وكان ميامي تقدم بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء، لكن بوسطن رد بالفوز في المباراتين الأخيرتين.

وتقام المباراة السادسة في ميامي «السبت»، ويبقى الأخير مرشحاً لبلوغ النهائي، ومحاولة إحراز لقبه الرابع بعد أعوام 2006 و2012 و2013.

ولم يسبق لأي فريق أن قلب تخلفه بنتيجة صفر-3 في «البلاي أوف»، وبالتالي يحاول بوسطن تحقيق الإنجاز، ليحصل على شرف خوض النهائي وإمكانية الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتقاسمه حالياً مع لوس أنجلوس ليكرز «17 لكل منهما».

وأسهم أربعة لاعبين في فوز بوسطن، وهم ديريك وايت «24 نقطة»، في حين أضاف ماركوس سمارت 23 نقطة، وكل من جايسون تايتوم وجايلين براون 21 نقطة.

وقال براون: «الشيء الوحيد الذي يستطيع إيقافنا هو نحن»، وكنا الفريق الأقوى، فرضنا إيقاعنا منذ البداية وحتى النهاية».

أمأ في صفوف ميامي الذي غاب عنه جابي فنسنت بداعي إصابة في الكاحل، فلم يتخط أي لاعب حاجز العشرين نقطة، وسجل دنكان روبنسون 18 نقطة وأضاف كل من بام أديبايو وجيمي باتلر 16 و14 نقطة توالياً.

واعترف باتلر بأنه يتعين على فريقه اللعب بطريقة أفضل إذا ما أراد حسم النتيجة في مصلحته في المباراة السادسة بقوله «يجب أن نقدم أداءً أفضل، تحقيق بداية أفضل وجعل الأمور أصعب للفريق المنافس».

وقال: «يتعين علينا المحافظة على إيجابيتنا، ونثق بقدرتنا على حسم الأمور في مصلحتنا، وبالتالي يجب أن نفوز بالمباراة السادسة على أرضنا وننهي الأمر».

وبنى بوسطن فوزه من خلال عرض كبير في الربع الأول، تقدم خلاله 23-7 بعد مرور أربع دقائق قبل أن ينهيه متقدماً على منافسه بنتيجة 35-20.