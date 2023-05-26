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الرياضي

تيباس: إحباطي أدى إلى خطأي!

تيباس: إحباطي أدى إلى خطأي!
26 مايو 2023 09:40

 
مدريد (أ ف ب) 

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أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بأنه لم يكن يريد «انتقاد فينيسيوس» خلال تغريدته الجدلية، مشيراً إلى أنه يعتبره «إضافة مهمة لنادي و«الليجا».
وقال تيباس في مؤتمر صحفي: «لم أكن أريد انتقاد فينيسيوس، إحباطي أدى إلى خطأي. أدرك جيداً إحباط فينيسيوس، لأن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاتي، لكني أنا أيضاً محبط لعدم وجود أي عقوبات».
وأعلن تيباس بأنه لم يتحدث الى مهاجم ريال مدريد، لكنه على استعداد للقيام بذلك، وبأنه سيقول له «أنا آسف إن كنت جرحتك، لكنني لم أكن أريد توجيه الاتهام إليك، سأشرح له مجدداً بأنني محبط مثلك».
وكان تيباس قام بـ «تغريدة» أثارت جدلاً بقوله إلى اللاعب البرازيلي: «قبل أن تشتم وتهين «الليجا»، يجب عليك أن تتطلع على الأمور بطريقة صحيحة»، في إشارة إلى صلاحيات مختلف السلطات الرياضية المخولة اتخاذ العقوبات ضد العنصرية.
وذكر رئيس الرابطة، فينيسيوس أن الاتحاد الإسباني يملك الصلاحية في فرض عقوبات مطالباً في الوقت ذاته أن يكون لـ «الليجا» صلاحية في هذا الشأن.
وأوضح في هذا الصدد «نريد صلاحيات، لأنه مع هذه الصلاحيات نحن واثقون بأننا سنحل هذا المشكلة خلال اشهر قليلة».
وأشاد تيباس بالجناح البرازيلي بقوله: «فينيسيوس لاعب مختلف، غير اعتيادي، أنا واثق من أنه سيفوز بالكرة الذهبية في أحد الأيام، وأعتقد بأنه إضافة مهمة لناديه والليجا».

الدوري الإسباني
الليجا
خافيير تيباس
فينيسوس جونيور
ريال مدريد
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