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«الظهر» يمنع «أم الألعاب» من «لقاء السحاب»!

«الظهر» يمنع «أم الألعاب» من «لقاء السحاب»!
26 مايو 2023 09:28

الرباط (أ ف ب)

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أعلن العداء الإيطالي مارسيل جاكوبس حامل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو في سباق 100 متر، انسحابه من لقاء الرباط ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، بداعي الإصابة في ظهره.
ويُحرم عشاق «أم الألعاب» من «لقاء السحاب» المرتقب بين جاكوبس والأميركي فريد كيرلي بطل العالم، وذلك قبل 3 أشهر من بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها بودابست من 19 إلى 27 أغسطس.
وقال جاكوبس: «يتعين علي الغياب عن المواجهة الأولى هذا العام في مواجهة كيرلي في الرباط التي كنت أتطلع إليها قدماً، وذلك بسبب إصابة طفيفة في الظهر، وأحاول التعافي منها بأسرع وقت ممكن».
وأضاف: إنها ليست إصابة بالمعنى الحقيقة للكلمة، لكنها تمنعني من المشاركة في الرباط، وأنا في حالة جيدة، وجاهز لخوض موسم استثنائي في الهواء الطلق».
أما المواجهة الثانية بين العداءين، يكون مسرحها لقاء فلورنسا في الثاني من يونيو، في حال تعافيه جاكوبس، وكان جابوكس غاب عن معظم الموسم الماضي، ولم يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين الأميركية.

 

الدوري الماسي
ألعاب القوى
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الرباط
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