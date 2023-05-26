السبت 27 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الشياطين» يقتل حلم «الريدز»!

«الشياطين» يقتل حلم «الريدز»!
26 مايو 2023 09:21

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تين هاج: «السيتي» يقدم كرة استثنائية ورائعة
صلاح: أنا محطم تماماً!


ضمن مانشستر يونايتد عودته إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك عقب فوزه على تشيلسي «الجريح» 4-1 في مباراة «مؤجلة» من «المرحلة 32» للدوري الإنجليزي على ملعب «أولد ترافورد».
وكان فريق «الشياطين الحمر» يحتاج إلى «نقطة» لتأكيد تأهله إلى دوري الأبطال، برفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل، لا بل أن نقاطه الثلاث أسهمت في تقدمه إلى المركز الثالث بـ 72 نقطة، متقدماً على نيوكاسل الرابع «70».
وأنهى «اليونايتد» أي آمال متبقية لليفربول في التأهل الى المسابقة الأوروبية الأم الموسم، حيث يتخلف عنه «الريدز» بفارق 6 نقاط في المركز الخامس، قبل مرحلة واحدة من النهاية.
وحقّق فريق المدرب الهولندي إريك تن هاج بداية صاروخية، بعدما افتتح له البرازيلي كاسيميرو التسجيل «6»، قبل أن يضاعف الفرنسي أنتوني مارسيال تقدم فريقه قبل استراحة الشوطين «45+5»، وعزّز البرتغالي برونو فيرنانديز من غلّة فريقه بهدف ثالث «73 ضربة جزاء»، قبل أن يختتم «البديل» ماركوس راشفورد مهرجان الأهداف ليونايتد «78». وسجّل هدف تشيلسي اليتيم البرتغالي جواو فيليكس «89».
ويواجه تشيلسي موسماً عصيباً، حيث يقدم أسوا عروضه منذ موسم 1993-1994، عندما أنهى «البريميرليج» في المركز الرابع عشر. إذ يحتل «البلوز» المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.
وفيما دخل «اليونايتد» إلى اللقاء عقب فوزه على بورنموث 1-صفر في «المرحلة 37»، كان تشيلسي بقيادة لاعبه السابق فرانك لامبارد يتعرّض لخسارة أخرى أمام «السيتي» المتوّج بطلاً للدوري الإنجليزي 1-صفر.
ويمكن لـ «اليونايتد» أن يحتفل بالعودة للمشاركة في دوري الأبطال الذي غاب عنه هذا الموسم، لمصلحة مشاركته في مسابقة «يوروبا ليج» الذي ودّعها من الدور ربع النهائي بخسارة مخيّبة للآمال أمام إشبيلية.

 

 

 

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
تشيلسي
مانشستر سيتي
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
عربي ودولي
كييف تطلب من برلين تزويدها بصواريخ من طراز "كروز"
اليوم 12:49
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
الإمارات
محمد بن راشد يبعث دعوة إلى رئيس وزراء إسرائيل للمشاركة في COP28
اليوم 12:06
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس إسرائيل تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ COP28
اليوم 12:04
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
دنيا
"تويتر" ينسحب من اتفاق للاتحاد الأوروبي حول مكافحة المعلومات المضللة
اليوم 11:38
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
عربي ودولي
أوكرانيا تطلب صواريخ "تاوروس" من ألمانيا
اليوم 11:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©