«الشياطين» يقتل حلم «الريدز»!

لندن (أ ف ب)



ضمن مانشستر يونايتد عودته إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك عقب فوزه على تشيلسي «الجريح» 4-1 في مباراة «مؤجلة» من «المرحلة 32» للدوري الإنجليزي على ملعب «أولد ترافورد».

وكان فريق «الشياطين الحمر» يحتاج إلى «نقطة» لتأكيد تأهله إلى دوري الأبطال، برفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل، لا بل أن نقاطه الثلاث أسهمت في تقدمه إلى المركز الثالث بـ 72 نقطة، متقدماً على نيوكاسل الرابع «70».

وأنهى «اليونايتد» أي آمال متبقية لليفربول في التأهل الى المسابقة الأوروبية الأم الموسم، حيث يتخلف عنه «الريدز» بفارق 6 نقاط في المركز الخامس، قبل مرحلة واحدة من النهاية.

وحقّق فريق المدرب الهولندي إريك تن هاج بداية صاروخية، بعدما افتتح له البرازيلي كاسيميرو التسجيل «6»، قبل أن يضاعف الفرنسي أنتوني مارسيال تقدم فريقه قبل استراحة الشوطين «45+5»، وعزّز البرتغالي برونو فيرنانديز من غلّة فريقه بهدف ثالث «73 ضربة جزاء»، قبل أن يختتم «البديل» ماركوس راشفورد مهرجان الأهداف ليونايتد «78». وسجّل هدف تشيلسي اليتيم البرتغالي جواو فيليكس «89».

ويواجه تشيلسي موسماً عصيباً، حيث يقدم أسوا عروضه منذ موسم 1993-1994، عندما أنهى «البريميرليج» في المركز الرابع عشر. إذ يحتل «البلوز» المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وفيما دخل «اليونايتد» إلى اللقاء عقب فوزه على بورنموث 1-صفر في «المرحلة 37»، كان تشيلسي بقيادة لاعبه السابق فرانك لامبارد يتعرّض لخسارة أخرى أمام «السيتي» المتوّج بطلاً للدوري الإنجليزي 1-صفر.

ويمكن لـ «اليونايتد» أن يحتفل بالعودة للمشاركة في دوري الأبطال الذي غاب عنه هذا الموسم، لمصلحة مشاركته في مسابقة «يوروبا ليج» الذي ودّعها من الدور ربع النهائي بخسارة مخيّبة للآمال أمام إشبيلية.