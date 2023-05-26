«أبيض الشاطئية» يلاقي السعودية في تصفيات «الألعاب العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)



تأهل منتخب كرة القدم الشاطئية، إلى نصف نهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية، بعد فوزه على عُمان 3-2، في المباراة التي أقيمت على الملعب الرملي لشاطئ الحمراء في جدة، ضمن ربع النهائي.

وانتهت الأشواط الأصلية للمباراة بالتعادل 2–2، لتذهب المباراة إلى الشوط الإضافي الذي حسمه «أبيض الشاطئية» بتسجيل الهدف الثالث، وسجل أهداف المنتخب عباس علي، ووليد بشر، وعبدالله عباس.

ويلتقي منتخبنا في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم «الجمعة» مع السعودية في الدور نصف النهائي، على الملعب ذاته.