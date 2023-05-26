غموض موقف بنزيمة مع «البلانكوس»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



إذا كانت إدارة ريال مدريد الإسباني، استقرت على تمديد عقدي الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني توني كروس لموسم آخر على الأقل، نظراً لحاجتها إلى جهودهما، لأنهما يمثلان عنصر الخبرة المطلوبة في الفريق، فإن بعض المصادر الصحفية الإسبانية والفرنسية أشارت إلى أن موقف الفرنسي كريم بنزيمة لا يزال غامضاً، فيما يتعلق بتمديد عقده، ويتردد أنه قد لا يجدد عقده، ويرحل في الموسم المقبل للعب في الدوري السعودي، وتحديداً لنادي الاتحاد، على حد قول الصحفي الإسباني الشهير خوسيه فيليكس دياز بصحيفة «ماركا».

وذكرت المصادر نفسها أن وضع الثلاثي الإسباني ناتشو هيرنانديز، وماركو أسينسيو، وداني سيبايوس، غير مؤكد فيما يتعلق بالاستمرار مع «الميرنجي»، إذ إنهم لم يجددوا عقودهم حتى الآن، رغم أنها تنتهي هذا الصيف، وإن كان هناك اتجاه داخل «البلانكوس» للإبقاء عليهم، أوعلى اثنين منهم على الأقل في الموسم الجديد، بعد أن شاركوا بفاعلية أكثر هذا الموسم.

ويبدو أن الإصابات المتكررة التي تعرض لها بنزيمة من بداية هذا الموسم، جعلته يشعر بأنه لم يعد قادراً على مواصلة اللعب، والإبداع على أعلى مستوى احترافي في أوروبا، ولهذا يفكر في أن يحذو حذو زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويشد الرحال إلى الدوري السعودي، حسبما ذكر فيليكس دياز صحفي «ماركا».

أما اللاعب الوحيد الذي تأكد رحيله هذا الصيف، هو الدومينيكاني الإسباني ماريانو دياز «29عاماً» مهاجم الفريق الذي لم ينجح على الإطلاق في تقديم أوراق اعتماده خلال فترة تعاقده الطويلة مع الفريق الأول للريال موسم 2016-2017، إذ كانت فترة وجوده في «السانتياجو برنابيو» مخيبة للآمال، رغم أنها تخللها إعارة إلى ليون الفرنسي موسم 2017-2018، نجح خلالها في تسجيل 18 هدفاً في 37 مباراة، وعندما عاد من الإعارة لم يستطع أن يواصل تألقه، وإنما ظل حبيساً لـ «دكة البدلاء».

ويأمل دياز الذي ينتهي عقده هذا الصيف، في إمكانية تنشيط مسيرته الكروية مرة أخرى في النادي الذي يلعب له مستقبلاً.

ويتردد أن هذا المهاجم الذي لم يلعب إلا دقائق محدودة هذا الموسم، تنتظره عروض كثيرة من أندية إسبانية وأوروبية أخرى.

وبدأ ماريانو دياز المولود في أول أغسطس 1993، مسيرته الاحترافية في بادالونا 2011، ومنه إلى ريال مد ريد «ج» من 2012 إلى 2014، ثم الريال «ب» من 2014 إلى 2016، وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2016-2017، وتمت إعارته إلى ليون موسم 2017-2018، ثم عاد مجدداً إلى «الريال» في 2018 وحتى الآن.