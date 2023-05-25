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انطلاق منافسات البولينج في «أمنية» رأس الخيمة

انطلاق منافسات البولينج في «أمنية» رأس الخيمة
26 مايو 2023 00:56

رأس الخيمة (الاتحاد)

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شهد العقيد حمد عبد الله العوضي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة بحضور الرائد عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية انطلاق منافسات مسابقة البولينج التي تستضيفها شرطة رأس الخيمة، في مركز رأس الخيمة للبولينج، بإشراف اتحاد الشرطة الرياضي، ضمن الفعاليات الرياضية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة، حيث تحرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على إقامة المنافسات واستضافة العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى المنتسبين وتسهم في خلق التنافس الرياضي.
أسفرت النتائج على المستوى الفرقي حصول إدارة الدفاع المدني على المركز الأول والإدارة العامة للعمليات الشرطية على المركز الثاني وجاء بالمركز الثالث الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، أما على المستوى الفردي فقد حقق سيف عبد الله المنصوري من العمليات الشرطية على المركز الأول بمجموع 466 نقطة وجاء في المركز الثاني عمر سيف السويدي من إدارة الدفاع المدني بمجموع 438 نقطة وكان نصيب المركز الثالث للمتسابق عادل راشد العلي من إدارة الدفاع المدني بمجموع 424 نقطة.

البولينج
شرطة رأس الخيمة
رأس الخيمة
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