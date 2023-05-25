يدفاي: لاعبو «الزعيم» تعاهدوا على حسم الكأس

معتز الشامي (دبي)

يرفع العين شعار التحلي بالروح القتالية العالية، خلال التدريبات اليومية التي يجريها اللاعبون، استعداداً لمواجهة الشارقة غداً على لقب كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويؤدي «الزعيم» تدريبه الأخير على ملعب المباراة اليوم، ويحدد خلاله الجهاز الفني مدى جاهزية العناصر الذين غابوا للإصابة، أو باقي اللاعبين الذين لم تشاركوا أمام النصر في مباراتي نصف النهائي، خاصة لابا كودجو وتين يدفاي.

وتأهل «البنفسج» بالفوز على النصر 4-1 في ذهاب «مربع الذهب»، والخسارة بهدف إياباً، وذلك رغم غياب لابا ويدفاي، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف أبدى امتعاضه من استقبال هدفين، رغم السيطرة الكاملة على مجريات اللعب خلال المباراتين، ولجأ المدرب إلى المحاضرات النظرية بـ «الفيديو»، بالإضافة إلى الفقرات الفنية والتكتيكية والتعليمات لجميع اللاعبين في مختلف المراكز، بهدف رفع جاهزية الفريق فنياً وبدنياً ونفسياً للمواجهة المرتقبة أمام الشارقة، وتعد الثالثة على ثالث لقب بينهما هذا الموسم، بعد السوبر وكأس رئيس الدولة.

ويعمد الجهاز الفني إلى علاج السلبيات، خصوصاً الدفاعية منها، وشدد ريبروف على ضرورة التماسك الدفاعي ومواجهة مفاتيح لعب الشارقة من منتصف الملعب، وعدم ترك المساحات، خاصة اللاعبين أصحاب المهارة والقدرة على التسديد، أمثال كامارا ولوان بيريرا.

وشهد نصف النهائي تلقي العين لهدفين، وهو ما جعل الجهاز الفني يطالب اللاعبين بعدم تكراره، مع ضرورة التركيز خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الغد.

وتمنى الكرواتي تين يدفاي مدافع العين، أن يلحق بالنهائي، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين تعاهدوا على ضرورة حسم اللقب الأخير هذا الموسم، والذي يعد الأول بالنسبة له منذ انضمامه إلى «الزعيم» في يناير الماضي.

ولفت يدفاي إلى أن علاقته بجماهير العين أصبحت قوية، ويتمنى حضورهم بكثافة لدعم الفريق في النهائي، وقال: «جميع اللاعبين يرغبون في الفوز والتتويج باللقب، ورد الاعتبار لخسارة لقبين أمام الفريق نفسه، والشارقة كبير ويملك لاعبين متميزين، ونواجه باحترام كبير، ولكننا عازمون على الفوز، وفي العين نحب هذا النوع من المواجهات التي عادة ما تكون مليئة بالتحدي».

ورفض يدفاي الكشف عن مدى جاهزيته للمباراة من عدمها، مشيراً إلى أنه تحت أمر الجهاز الفني والذي يحسم القرار، وقال: «أتمنى المشاركة، والقتال في الملعب لضمان الفوز، لكن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، وعلى قدر المسؤولية، وقادرون على إسعاد الجماهير، وأي 11 لاعباً في الملعب، يجدون كل الدعم والمساندة من الجميع».