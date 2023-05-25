2500 لاعب في «مهرجان التحدي للجو جيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الجمعة النسخة الثانية من مهرجان التحدي للجو جيتسو، الذي تتخلله بطولة التحدي للجو جيتسو المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من 4 إلى 17 عاماً، وتستمر فعالياته حتى يوم الأحد في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 2500 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات.

ويعتبر مهرجان التحدي للجو جيتسو واحداً من أبرز فعاليات اتحاد الجوجيتسو التي تستهدف شريحة البراعم والأشبال والناشئين لاكتشاف المواهب الجديدة وصقلها وتنمية مهاراتها لتأهيل الجيل الجديد من الأبطال، كما يمنح المهرجان تجربة ترفيهية متكاملة للأسر والعائلات التي تتوافد من جميع مناطق الدولة لمؤازرة أبنائها خلال المنافسات، ولقضاء أوقات مفعمة بالنشاط ضمن أجواء استثنائية من الحماس.

وأكد اتحاد الجوجيتسو أن الجولة الثانية من ضمن أربع جولات يجري تنظيمها خلال الموسم الحالي في مناطق مختلفة من الدولة، ما يعكس الأهمية الكبرى التي تتمتع بها شريحة من «الأطفال والبراعم والناشئين» في الارتقاء بجو جيتسو الإمارات، بوصفها «حجر الزاوية» في ترجمة خطط الاتحاد الرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة على صعيد الرياضة عالمياً، وأن الاتحاد خصّص مكافآت وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى، حرصاً منه على تقدير وتكريم المشاركين وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم على البساط.

وقال عبد الله الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجو جيتسو: «يحظى مهرجان التحدي للجو جيتسو بمكانة مرموقة، لتركيزه على المواهب الصاعدة، وتحفيزهم على دخول بساط النزال بروح التحدي والإصرار، كما يهدف إلى بناء جيل قوي بدنياً يتحلى بقيم رياضة الجو جيتسو، وأهمها الصبر والمثابرة والإصرار والثقة بالنفس واحترام المنافس والانضباط والتركيز».

وأضاف: «دخلت رياضة الجو جيتسو إلى كل بيت إماراتي، وأصبحت تتمتع بحضور جماهيري واسع، بالنظر إلى الدور الذي لعبه الاتحاد في تعزيز انتشار وحضور هذه الرياضة على مستوى الدولة، وتوسيع قاعدة الممارسين، ناهيك عن تنظيم بطولات عالمية المستوى تسهم في ترسيخ موقع الإمارات والعاصمة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة».

وتنطلق البطولة اليوم بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات البراعم والأشبال والناشئين من فئة الفتيات، وتختتم يوم الأحد بمنافسات ذات الفئات من الفتيان.

ونظراً للإقبال غير المسبوق على المشاركة في البطولة، قرّر الاتحاد تمديد الوقت المخصص لمرحلة الميزان، لتبدأ إجراءات الوزن لفئة الأطفال بين الساعة العاشرة صباحاً إلى الثالثة ظهر الجمعة، على أن تنطلق المنافسات الرسمية الساعة الرابعة عصراً.

ويوفر المهرجان تجربة عائلية متكاملة من خلال الفعاليات المتميزة التي تشكل بمجملها خياراً ترفيهيا مفضلاً لجميع أفراد العائلة، وتحتوي منطقة الألعاب على مجموعة متميزة من الخيارات المناسبة للصغار والكبار.

وقالت البرازيلية باميلا فيرناديز التي تدرّب فئة البنات في عدد من مدارس أبوظبي: «تسهم بطولة التحدي للجو جيتسو في تسليط الضوء على الكثير من المواهب في عمر الصغر، وخلال عملي في مجال التدريب بالعاصمة أبوظبي، لاحظت إقبالاً كبيراً من قبل الطالبات على ممارسة الجو جيتسو وتعلقهن بها، ويعود السبب في ذلك إلى جهود الاتحاد في نشر الوعي بأهمية هذه الرياضة، ودورها في تعزيز الصحة الجسدية والعقلية لممارسيها، وتوفير البنية التحتية والمنشآت الحديثة التي تساعدهن على التطور المستمر، وبالتأكيد فإن العاصمة أبو ظبي أصبحت تملك قاعدة متينة من المواهب التي تستحق الرعاية».