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بيلينجهام في «دائرة الشك»

بيلينجهام في «دائرة الشك»
25 مايو 2023 20:30

 
ميونيخ (أ ف ب) 

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تحوم الشكوك حول مشاركة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام مع بوروسيا دورتموند في مباراة اللقب ضد ضيفه ماينز «السبت»، ضمن المرحلة 34 والأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
يتصدّر دورتموند ترتيب «البوندسليجا» بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ «70 مقابل 68»، وأصبح لزاماً عليه الفوز على أرضه، حيث خسر مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، ليتوّج بطلاً للمرة الاولى منذ 2012، وينهي هيمنة العملاق البافاري التي دامت عشر سنوات.
قال المدرب إدين ترزيتش «بالنسبة لجود، هناك علامة استفهام، خلال الأيام القليلة الماضية، كثّف جدول تدريباته، يبدو الوضع جيداً، لكنه لم يتدرب معنا على أرض الملعب حتى الآن».
ويعاني بيلينجهام البالغ 19 عاماً من آلام في ركبته منذ المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا مونشنجلادباخ 5-2 في المرحلة قبل الماضية، وغاب عن الانتصار الأخير ضد مضيفه أوجسبورج «3-0» الذي ارتقى به إلى الصدارة في اليوم التالي لخسارة بايرن على أرضه ضد لايبزج.
وأوضح ترزيتش «سنرى في التدريبات اليوم وغداً، وسنقرر ما إذا كان ذلك كافيًا ليبدأ أساسياً، نريده بالتأكيد أن يكون في المجموعة يوم السبت».
أشارت الصحافة الإسبانية والألمانية إلى أن لاعب الوسط الواعد في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد، لذا قد يخوض مباراته الأخيرة بقميص دورتموند «السبت» ويختتم مشواره مع الفريق الأسود والأصفر بلقب الدوري بعد ثلاثة مواسم من وصوله إلى منطقة الرور.

الدوري الألماني
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دورتموند
جود بيلينجهام
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