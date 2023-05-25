اتحاد الكرة يناقش مقترحات المراحل السنية في الموسم الجديد



دبي (الاتحاد)



نظم اتحاد الكرة بدبي ورشة عمل مسابقات المراحل السنية المقترحة للموسم الرياضي المقبل 2023-2024، بمشاركة ممثلي أندية الدولة منهم مديرون فنيون ومشرفو قطاع فرق المراحل السنية.

وتقدم جمعة العبدولي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بالشكر لممثلي الأندية على جهودهم وتعاونهم متمنياً النجاح والتوفيق للجميع، وبدأت فعاليات الورشة بعرض أرقام واحصائيات مسابقات الموسم الرياضي 2022-2023، أعقبها حلقة نقاشية عن السلبيات والإيجابيات التي تم رصدها خلال مباريات هذا الموسم، وذلك في إطار حرص اتحاد الكرة على التشاور في كافة الأمور المتعلقة بالمسابقات واهتمامه البالغ بتعزيز الجوانب الإيجابية والتطوير المستمر.

بعدها استعرضت الورشة مسابقات المراحل السنية المقترحة للموسم الرياضي المقبل وهي، دوري الشباب تحت 21 و 19 سنة، ودوري الناشئين تحت 17 و 16 سنة، والأشبال تحت 15 و 14 و 13 و 12 سنة، بالإضافة لدوري الأشبال تحت 11 سنة الذي ستُقام منافساته بنظام المهرجانات الكروية، كما تم مناقشة الأعداد المسموحة لتسجيل اللاعبين في قائمة الفريق في كل فئة سنية، وعدد الاستبدالات خلال المباراة حسب نظام المسابقة، فيما سيتم تُحديد مواعيد المباريات للموسم الرياضي الجديد خلال الأيام المقبلة.

وفي ختام الورشة، تم فتح حلقة نقاشية للاستماع لمقترحات الأندية الهادفة لتطوير مسابقات المراحل السنية من خلال الاستفادة من جميع اللاعبين الموجودين في كل فريق وفئة سنية، تماشياً مع حرص اتحاد الكرة على أن تتوافق مسابقات الفئات السنية مع مثيلاتها في المسابقات التي يُنظمها الاتحاد القاري.