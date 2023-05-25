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الشارقة تحتفي باليوم العالمي للجري في الحيرة

الشارقة تحتفي باليوم العالمي للجري في الحيرة
25 مايو 2023 19:00


الشارقة (الاتحاد)

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قرر مجلس الشارقة الرياضي إحياء اليوم العالمي للجري بتنظيم سباق 4 يونيو المقبل على كورنيش شاطئ الحيرة بالشارقة لمسافة 6 كيلومترات، وستشهد الفعالية 500 مشارك من الجنسين، ضمن الفعاليات الرياضية المجتمعية من مختلف الأندية وقطاعات الجمهور، يهدف لتشجيع جميع أفراد المجتمع على التحرك والحفاظ على الصحة العامة.
يبدأ السباق في السادسة صباحاً لينتهي بتكريم المشاركين ويحصلون على ميدالية تذكارية على شكل دائري يمثل الكرة الأرضية ويجري من حوله الأشخاص في دلالة على ممارسة هذه الرياضة حول العالم مع اسم الحدث باللغتين العربية والإنجليزية. 

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
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