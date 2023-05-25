«القفال 32» يبوح بأسراره في «برج العرب»



دبي (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثاني والثلاثين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً فندق «برج العرب» خط نهاية للسباق الكبير الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً وصولاً إلى خط النهاية.

ويقام السباق برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كمسك ختام الموسم الرياضي البحري 2022-2023

وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد قررت وبناء على تقارير الإرصاد وحالة البحر المتوقعة في الساعات المقبلة تأجيل انطلاقة السباق التي كانت مقررة اليوم لموعد جديد يتم تحديده حسب تقارير الاحوال الجوية ومعطيات وظروف البحر.

ومن المقرر أن تقطع السفن المشاركة في المرحلة الاولى لسباق القفال 32 والمحددة من جزيرة صير بونعير باتجاه جزيرة القمر مسافة تصل الى 26 ميلاً بحرياً ثم تتوجه بعد ذلك من جزيرة القمر نحو خط النهاية قبالة فندق برج العرب وتقطع مسافة تصل الى 27 ميلاً بحرياً ليصل اجمالي المسافة الكلية للسباق الى 53 ميلاً بحرياً.