ألكاراز وديوكوفيتش «الطريق المشترك» في «رولان جاروس»



باريس (أ ف ب)

أسفرت قرعة بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان جاروس، عن مواجهة محتملة بين المصنفين أول وثالثاً عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراز والصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف النهائي في حال فرض المنطق نفسه.

وأوقعت القرعة النجمين في النصف الأول من جدول البطولة، على غرار قرعة السيدات التي وضعت البولندية إيجا شفيونتيك الأولى مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في النصف ذاته من القرعة النهائية، وبالتالي تلتقيان في دور الأربعة في حال فرض المنطق نفسه.

ويسعى ديوكوفيتش إلى اللقب الثالث في رولان جاروس والـ 23 في البطولات الأربع الكبرى، من أجل الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى الذي يتقاسمه مع «الماتادور» الإسباني رافايل نادال، الغائب الأبرز بسبب الإصابة عن البطولة التي ظفر بها 14 مرة «رقم قياسي»، آخرها العام الماضي، وسيحرم من الوجود بها للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى عام 2005.

ويستهل ديوكوفيتش، البطل في عامي 2016 و2021، مشواره في البطولة الفرنسية، الأولى منذ 1998 في غياب نادال أو السويسري روجيه فيدرر المعتزل، ضد الأميركي ألكسندر كوفاتشيفيتش الـ 114 عالمياً.

وعانى ديوكوفيتش الذي احتفل الاثنين بعيد ميلاده الـ 36، من إصابة في الكوع الأيمن أعاقت موسمه في الملاعب الترابية، وفشل في تجاوز ربع النهائي في أي من الدورات الثلاث التي شارك فيها على الملاعب الترابية هذا الربيع، وخسر صدارة التصنيف العالمي لمصلحة ألكاراس، بل إنه تراجع إلى المركز الثالث خلف الروسي دانييل مدفيديف المتوج بلقب دورة روما نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل، يبدأ ألكاراس، بطل فلاشينج ميدوز العام الماضي والطامح إلى لقبه الكبير الثاني، ومدفيديف المتوج في الولايات المتحدة عام 2021، مشوارهما في رولان جاروس ضد لاعب صاعد من التصفيات.

وأوقعت القرعة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وصيف نسخة 2021، في طريق ألكاراس ومن المحتمل أن يلاقيه في ربع النهائي.

ولدى السيدات، تبدأ شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها ضد الإسبانية كريستينا بوكسا الـ 67 عالمياً، والتي كانت خسرت أمام البولندية في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

وتعرضت شفيونتيك الساعية لأن تصبح أول بطلة تنجح في الاحتفاظ باللقب في رولان جاروس منذ 16 عاماً، وتحديداً منذ ثلاثية البلجيكية جوستين هينان «من 2005 إلى 2007»، من إصابة في الفخذ أجبرتها على الانسحاب من الدور نصف النهائي لدورة روما.

ومن المحتمل أن تلتقي الأميركية كوكو جوف، وصيفة عام 2022، في ربع النهائي، وبطلة ويمبلدون ريباكينا المتوجة بدورة روما الأسبوع الماضي، في دور الأربعة.

وقالت شفيونتيك خلال مراسم القرعة «هذه هي بطولتي المفضلة، لدي دائماً هذا الدافع الإضافي للتدرب بجدية أكبر هنا، أنا متحمسة حقاً لوجودي هنا».

في المقابل، تستهل البيلاروسية أرينا سابالينكا التي فازت بأول لقب كبير لها مطلع العام الحالي، عندما توجت في ملبورن، مشوارها بمواجهة الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وفشلت سابالينكا في تخطي الدور الثالث في باريس، على الرغم من بلوغها نصف النهائي على الأقل في البطولات الكبرى الثلاث الأخرى.

من جهتها، تلتقي الأميركية جيسيكا بيجولا الثالثة عالمياً في الدور الأول مع مواطنتها دانييل كولينز، وصيفة بطلة أستراليا عام 2022، فيما تلعب ريباكينا مع لاعبة صاعدة من التصفيات.