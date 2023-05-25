محبوب يحرز برونزية القرص في البطولة العربية

دبي (الاتحاد)



فاز فيصل محبوب لاعب منتخبنا الوطني ببرونزية «رمي القرص» في النسخة الأولى للبطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة، التي استضافتها تونس من بملعب ألعاب القوى في رادس، وتعد برونزية «رمي القرص» هي الثانية للاعب فيصل محبوب في البطولة، بعد تتويجه ببرونزية «دفع الجلة» في اليوم الافتتاحي للبطولة.

وشهدت البطولة التي اختتمت أمس الأربعاء مشاركة 216 رياضياً من 17 دولة هي الإمارات، تونس، الجزائر، قطر، السعودية، العراق، عمان، البحرين، الكويت، اليمن، مصر، لبنان، جيبوتي، الصومال، المغرب، السودان، وليبيا.

وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى قرر إدراج البطولة العربية ضمن الرزنامة الدولية 2023، لتصبح من بين المسابقات التي تحتسب نتائجها ضمن الترتيب العالمي للرياضيين.