5 ميداليات للخماسي الحديث في بطولة جنوب شرق آسيا



دبي (وام)



حقق منتخب الخماسي الحديث إنجازاً تاريخياً بحصوله على 5 ميداليات متنوعة في أول مشاركة خارجية له ببطولة جنوب شرق آسيا ( الليزر رن والترياثل).وأقيمت البطولة على شواطئ مدينة باتايا التايلاندية بمشاركة 13 دولة آسيوية.

ونجح لاعبو منتخب الإمارات في حصد 5 ميداليات عن طريق كل من صالح السويدي (ذهبية وفضية) وجاسم العبدولي (فضية) في مسابقة الليزر رن (جري ورماية)، واللاعب أحمد راشد سالم (ذهبية) وحمد عيسى الدوسري (برونزية) في مسابقة الترياثل (جري ورماية وسباحة).

ومن جانبها اعتبرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، رئيس البعثة أن ما حققه المنتخب يعد إنجازاً حقيقياً وانطلاقة رائعة لنشاط الاتحاد في أول مشاركة خارجية له.