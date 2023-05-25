الجمعة 26 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

5 ميداليات للخماسي الحديث في بطولة جنوب شرق آسيا

5 ميداليات للخماسي الحديث في بطولة جنوب شرق آسيا
25 مايو 2023 15:19


دبي (وام)

أخبار ذات صلة
صور.. معالم الدولة تضيء بألوان علم الوحدة الأفريقية
إعلان تفاصيل مهمة «المستكشف راشد 2» خلال ثلاثة أشهر


حقق منتخب الخماسي الحديث إنجازاً تاريخياً بحصوله على 5 ميداليات متنوعة في أول مشاركة خارجية له ببطولة جنوب شرق آسيا ( الليزر رن والترياثل).وأقيمت البطولة على شواطئ مدينة باتايا التايلاندية بمشاركة 13 دولة آسيوية.
ونجح لاعبو منتخب الإمارات في حصد 5 ميداليات عن طريق كل من صالح السويدي (ذهبية وفضية) وجاسم العبدولي (فضية) في مسابقة الليزر رن (جري ورماية)، واللاعب أحمد راشد سالم (ذهبية) وحمد عيسى الدوسري (برونزية) في مسابقة الترياثل (جري ورماية وسباحة).
ومن جانبها اعتبرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، رئيس البعثة أن ما حققه المنتخب يعد إنجازاً حقيقياً وانطلاقة رائعة لنشاط الاتحاد في أول مشاركة خارجية له.

الإمارات
الخماسي الحديث
تايلاند
آخر الأخبار
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
عربي ودولي
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
اليوم 01:04
البيت الأبيض
عربي ودولي
الانتخابات الأميركية.. منافسون بارزون أمام ترامب وبايدن
اليوم 01:04
عراقيون يتجولون في قوارب صغيرة في نهر دجلة (أ ف ب)
عربي ودولي
العراق.. دعوات لتشكيل «خلية أزمة» لمواجهة الجفاف
اليوم 01:04
جنود صوماليون قرب مبنى تعرض لهجوم إرهابي في مقديشو (أ ف ب)
عربي ودولي
الصومال يعلن الحرب على «السلاح غير الشرعي»
اليوم 01:04
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
عربي ودولي
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©