الجمعة 26 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«العمود الفقري» يمنع بادوسا من «رولان جاروس»!

«العمود الفقري» يمنع بادوسا من «رولان جاروس»!
25 مايو 2023 14:55

 
باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
بدور القاسمي تدعو إلى تعزيز دور المرأة في صنع السياسات
ألكاراز وديوكوفيتش «الطريق المشترك» في «رولان جاروس»

أعلنت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثانية عالمياً سابقاً والـ29 حالياً، انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تبدأ الأحد على ملاعب رولان جاروس، بسبب الإجهاد.
وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها: «في روما عانيت من شعر بسبب الإجهاد في العمود الفقري»، مضيفة أنها لن تكون قادرة على اللعب بشكل تنافسي «لأسابيع عدة»، وتابعت «إنه نبأ سيئ جدا بعد بداية صعبة للموسم بسبب الإصابات».
وغابت بادوسا على الخصوص عن بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام، في يناير الماضي بسبب إصابة في الفخذ، ثم أقضيت من الدور الأول في دورتي الدوحة ودبي.
فازت بادوسا بمباراة واحدة فقط في دورة إنديان ويلز الأميركية، والأمر ذاته في دورة ميامي، قبل أن تصل إلى ربع النهائي في دورات تشارلستون الأميركية وشتوتجارت الألمانية، وخرجت من ثمن نهائي دورة مدريد قبل أن تبلغ ربع نهائي دورة روما الأسبوع الماضي.
وحققت بادوسا أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن في رولان جاروس عندما بلغت ربع النهائي في عام 2021.

التنس
فرنسا
رولان جاروس
آخر الأخبار
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
عربي ودولي
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
اليوم 01:04
البيت الأبيض
عربي ودولي
الانتخابات الأميركية.. منافسون بارزون أمام ترامب وبايدن
اليوم 01:04
عراقيون يتجولون في قوارب صغيرة في نهر دجلة (أ ف ب)
عربي ودولي
العراق.. دعوات لتشكيل «خلية أزمة» لمواجهة الجفاف
اليوم 01:04
جنود صوماليون قرب مبنى تعرض لهجوم إرهابي في مقديشو (أ ف ب)
عربي ودولي
الصومال يعلن الحرب على «السلاح غير الشرعي»
اليوم 01:04
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
عربي ودولي
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©