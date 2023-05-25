«العمود الفقري» يمنع بادوسا من «رولان جاروس»!



باريس (أ ف ب)

أعلنت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثانية عالمياً سابقاً والـ29 حالياً، انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تبدأ الأحد على ملاعب رولان جاروس، بسبب الإجهاد.

وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها: «في روما عانيت من شعر بسبب الإجهاد في العمود الفقري»، مضيفة أنها لن تكون قادرة على اللعب بشكل تنافسي «لأسابيع عدة»، وتابعت «إنه نبأ سيئ جدا بعد بداية صعبة للموسم بسبب الإصابات».

وغابت بادوسا على الخصوص عن بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام، في يناير الماضي بسبب إصابة في الفخذ، ثم أقضيت من الدور الأول في دورتي الدوحة ودبي.

فازت بادوسا بمباراة واحدة فقط في دورة إنديان ويلز الأميركية، والأمر ذاته في دورة ميامي، قبل أن تصل إلى ربع النهائي في دورات تشارلستون الأميركية وشتوتجارت الألمانية، وخرجت من ثمن نهائي دورة مدريد قبل أن تبلغ ربع نهائي دورة روما الأسبوع الماضي.

وحققت بادوسا أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن في رولان جاروس عندما بلغت ربع النهائي في عام 2021.