كوزمين جاهز بخطة «اللقب الأول» مع «الملك»!



علي معالي (الشارقة)



وضع الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة خطة المباراة المرتقبة أمام العين، غداً، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، على ضوء العناصر المتاحة أمامه، معتمداً على الروح المعنوية للاعبين، في ظل نجاح «الملك» في حصد أكثر من بطولة هذا الموسم، والوقوف على منصات التتويج، باستثناء «دوري أدنوك للمحترفين».

ويبحث كوزمين عن التتويج الأول مع «الملك» بهذا اللقب، و«الثالث» في مشواره بملاعبنا، بعد الفوز به من قبل مع شباب الأهلي مرتين، ويعتبر كوزمين أكثر المدربين تتويجاً بهذا الكأس.

ويسعى كوزمين من خلال خطته لبلوغ أحلامه مع «الملك» وإسعاد الجماهير، لتعويضهم فقدان لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، والابتعاد عن دائرة المنافسة باحتلال المركز السابع، ويعتمد مدرب الشارقة في خطته على عدد من لاعبي «دكة البدلاء»، في ظل الظروف الطارئة، ووجود عدد كبير من الإصابات التي جعلته يفكر في العديد من البدائل المهمة التي دفع بها في الخط الأمامي، وكذلك الوسط، مثل سالم صالح وماجد سرور.

ولن يتواجد كوزمين داخل الملعب، مكتفياً بقيادة الفريق من المدرجات، بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام الجزيرة، ضمن إياب نصف النهائي، وهو ما يكون له تأثيره أيضاً على «الملك».