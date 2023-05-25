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جولة ترويجية لكأس «أبوظبي الإسلامي»

جولة ترويجية لكأس «أبوظبي الإسلامي»
25 مايو 2023 13:57

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أقامت رابطة المحترفين، جولة ترويجية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في فروع المصرف المنتشرة حول الدولة، وذلك مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية يوم السبت المقبل بين العين «حامل اللقب» والشارقة.
وتواجدت النسخة الأصلية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في فروع المصرف في أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة ، ومدينة العين، حيث أتيحت الفرصة لعملاء المصرف والعاملين فيه التقاط الصور التذكارية، والتعرف على الفعاليات المرافقة للمباراة النهائية التي تقام في استاد آل نهيان في أبوظبي.
وتعتبر الجولة واحدة من الفعاليات الرئيسية التي تنظمها الرابطة في إطار الحملة الواسعة للتفاعل مع الجماهير والمجتمع عموماً، واستغلال هذه المناسبة من أجل توجيه رسائل إيجابية حول أهمية التشجيع بروح رياضية على المدرجات.
يذكر أن المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تكون مسك الختام لموسم حافل لبطولات المحترفين، سبق أن شهد تتويج شباب الأهلي بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، والشارقة بكأس السوبر.

العين
الشارقة
مصرف أبوظبي الإسلامي
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