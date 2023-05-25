«الأبيض الأولمبي» يواجه الهند والمالديف والصين



أبوظبي (الاتحاد)



أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في العاصمة القطرية الدوحة عام 2024، عن وقوع منتخبنا في المجموعة السابعة، إلى جانب الهند والمالديف والصين، حيث تقام مباريات المجموعة في الصين من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل.

وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة «43 منتخباً» إلى 11 مجموعة، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، باستثناء الأخيرة التي تضم 3 منتخبات.

وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى قطر «المضيف».

وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات، بحسب نتائج النسخة الماضية من البطولة عام 2022 في أوزبكستان، حيث جاءت المنتخبات التي لم تشارك في تلك البطولة بالمستوى الأقل.

ومع مشاركة قطر في التصفيات، فإن المباريات التي يخوضها المنتخب القطري تعد ودية، ولن يتم الأخذ بها عند تحديد ترتيب المجموعة.

وتستضيف مباريات التصفيات 11 دولة، هي: البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، السعودية، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، حيث تم وضعها في ذات الوعاء عند بداية القرعة.

القرعة الكاملة

- المجموعة الأولى: الأردن «المضيف»، سوريا، عُمان، بروناي.

- المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية «المضيف»، ميانمار، قيرغيزستان، قطر.

- المجموعة الثالثة: فيتنام «المضيف»، سنغافورة، اليمن، جوام.

- المجموعة الرابعة: اليابان، البحرين «المضيف»، فلسطين، باكستان.

- المجموعة الخامسة: أوزبكستان «المضيف»، إيران، هونج كونج، أفغانستان.

- المجموعة السادسة: العراق، الكويت «المضيف»، تيمور الشرقية، ماكاو.

- المجموعة السابعة: الإمارات، الهند، المالديف، الصين «المضيف».

- المجموعة الثامنة: تايلاند «المضيف»، ماليزيا، بنغلادش، الفلبين.

- المجموعة التاسعة: أستراليا، طاجيكستان «المضيف»، لاوس، كوريا الشمالية.

- المجموعة العاشرة: السعودية «المضيف»، كمبوديا، لبنان، منغوليا.

- المجموعة 11: تركمانستان، إندونيسيا «المضيف»، الصين تايبيه.