الجمعة 26 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«العنابي» يحدد خطة الإعداد للبطولة العربية

«العنابي» يحدد خطة الإعداد للبطولة العربية
25 مايو 2023 13:27

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«العنابي» يتأهل إلى مجموعات «أبطال العرب»
الوحدة والجيش المغربي.. مواجهة «الحسم العربي»


تعقد إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة اجتماعاً الأسبوع المقبل، وذلك لاعتماد خطة إعداد الفريق للموسم الجديد، خاصة أن تأهل «العنابي» إلى دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية العربية، تسبب في تغيير خطة الإعداد تماماً.
وانضم «العنابي» إلى فرق المجموعة الرابعة، التي تضم الرجاء البيضاوي المغربي وشباب بلوزداد المغربي، والصاعد من الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني، بعد الفوز المستحق على الجيش الملكي المغربي بـ «ثلاثية» في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، وسبقها التعادل من دون أهداف ذهاباً على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.
وأبدى الهولندي أرنو مدرب الوحدة سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الجيش الملكي بثلاثية، وأرجع السبب في الظهور القوي إلى احترافية اللاعبين والأداء التكتيكي الرائع من جانب الجميع داخل الملعب.
وقال: اللاعبون رائعون في كل شيء، سواء الجانب الفني أو التكتيكي، حيث قدم كل منهم كل ما في طاقته من أجل الفوز. 

بطولة الأندية العربية الأبطال
الوحدة
الجيش الملكي
آخر الأخبار
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
عربي ودولي
أطفال المخيمات.. «أحلام مقيدة»
اليوم 01:04
البيت الأبيض
عربي ودولي
الانتخابات الأميركية.. منافسون بارزون أمام ترامب وبايدن
اليوم 01:04
عراقيون يتجولون في قوارب صغيرة في نهر دجلة (أ ف ب)
عربي ودولي
العراق.. دعوات لتشكيل «خلية أزمة» لمواجهة الجفاف
اليوم 01:04
جنود صوماليون قرب مبنى تعرض لهجوم إرهابي في مقديشو (أ ف ب)
عربي ودولي
الصومال يعلن الحرب على «السلاح غير الشرعي»
اليوم 01:04
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
عربي ودولي
ليبيا.. ضربات جوية تستهدف مهربي المخدرات وتجار البشر
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©