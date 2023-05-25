«العنابي» يحدد خطة الإعداد للبطولة العربية



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعقد إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة اجتماعاً الأسبوع المقبل، وذلك لاعتماد خطة إعداد الفريق للموسم الجديد، خاصة أن تأهل «العنابي» إلى دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية العربية، تسبب في تغيير خطة الإعداد تماماً.

وانضم «العنابي» إلى فرق المجموعة الرابعة، التي تضم الرجاء البيضاوي المغربي وشباب بلوزداد المغربي، والصاعد من الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني، بعد الفوز المستحق على الجيش الملكي المغربي بـ «ثلاثية» في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، وسبقها التعادل من دون أهداف ذهاباً على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وأبدى الهولندي أرنو مدرب الوحدة سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الجيش الملكي بثلاثية، وأرجع السبب في الظهور القوي إلى احترافية اللاعبين والأداء التكتيكي الرائع من جانب الجميع داخل الملعب.

وقال: اللاعبون رائعون في كل شيء، سواء الجانب الفني أو التكتيكي، حيث قدم كل منهم كل ما في طاقته من أجل الفوز.