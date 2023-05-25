«دبي لأصحاب الهمم» يدشن الترويج لمونديالي السلة ورفعات القوة

دبي (الاتحاد)



دشن نادي دبي لأصحاب الهمم خطته الترويجية والتسويقية، لبطولتي العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة التي تنطلق 9 يونيو المقبل، ورفعات القوة في أغسطس.

وكشفت اللجنة المنظمة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد في المؤتمر الصحفي عن الشركة التي تقوم بالتسويق للحدث، عقب توقيع شراكة مع أكاديمية «ان اف ال افجس الرياضية» لتسويق البطولتين، بحضور آصف علي شودري رئيس مجموعة ان اف ال للاستثمار، وعدد من مشاهير «السويشال ميديا».

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، أن إطلاق الخطوة التسويقية الأولى لبطولتي العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة ورفعات القوة، بالتعاقد مع الشركة، يأتي ضمن استراتيجية النادي لتقديم نسختين متميزتين للسلة ورفعات القوة، وأن البطولتين تشهدان زخماً تسويقياً وإعلامياً كبيراً.

وقال: إن تكامل الجهود بين النادي والمؤسسات والشركات الخاصة يصب في مصلحة «أصحاب الهمم»، في مجال الترويج والتسويق، حتى تحقق البطولتان الأهداف المنشودة.

وأشار ثاني إلى أن القيادة الرشيدة ظلت توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات، والتي ترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم»، ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه، حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية، وفق الاستراتيجية الموضوعة، مما يمثل دافعاً كبيراً لأصحاب الهمم، للسير على طريق النجاحات، وعدم التفريط في المكتسبات.

وقال: «دبي لأصحاب الهمم» يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، وتوفير جميع العناصر التي تقودهم إلى الإنجازات، وترك بصمات بنشاطاته التي تواكب الإبداع المستمر لأعضائه، ليكونوا منتجين وفاعلين ومساهمين في نهضة الدولة ودبي».

من ناحيته، وجه آصف علي شودري الشكر إلى نادي دبي لأصحاب الهمم، لإتاحة الفرصة لأكاديمية ان اف ال افجس الرياضية للتسويق لمونديالي كرة السلة على الكراسي المتحركة ورفعات القوة.

وقال: الإمارات مصدر فخر واعتزاز لأنها أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، ونتطلع إلى حدث استثنائي في دبي التي عودتنا على التميز دائماً، وأتمنى أن تحقق الشراكة التسويقية كل الأهداف.