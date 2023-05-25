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أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»

أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
25 مايو 2023 12:55

 
أثينا (أ ف ب) 

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حقق أيك أثينا الثنائية بتتويجه بلقب كأس اليونان في كرة القدم، بفوزه على باوك إف سي 2-0، في المباراة النهائية على ملعب بانثيساليكو في فولوس، وأمام مدرجات مغلقة، بسبب مخاطر الاشتباكات بين جماهير الفريقين.
وهي المرة السادسة عشرة التي يحرز فيها أيك أثينا لقب الكأس المحلية، والثالثة التي يحقق فيها الثنائية «الدوري والكأس» في تاريخه.
وتلقى أيك ضربة موجعة مبكرة وتحديداً الدقيقة السادسة، عندما طُرد مدافعه لازاروس روتا، لارتكابه خطأ على أحد مهاجمي باوك، لحظة انفراده بحارس المرمى النمساوي سيكان ستانكوفيتش، لكن ذلك لم يمنعه من افتتاح التسجيل، بعد 20 دقيقة، عن طريق قطب دفاعه الفرنسي الكاميروني الأصل هارولد موكودي.
وانتظر أيك الذي يدافع عن ألوانه الدولي المغربي السابق نور الدين أمرابط الذي دخل في الدقيقة 62، مكان الترينيدادي ليفي جارسيا، حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتوجيه الضربة القاضية لباوك، بتسجيله الهدف الثاني عبر «البديل» الإسباني باولو فرنانديس.
وأقيمت المباراة خلف أبواب موصدة بسبب أعمال الشغب التي اندلعت بين جماهير الفريقين في المباراة النهائية عام 2017.
وخوفًا من اشتباكات جديدة، سعى الاتحاد اليوناني لكرة القدم منذ فترة طويلة إلى إيجاد ملعب قادر على استضافة المباراة النهائية بإجراءات أمنية مثالية، ولكن في مواجهة الصعوبات التنظيمية ورفض العديد من المدن، في اليونان وخارجها، قرّر الاتحاد المحلي أخيراً إقامتها خلف أبواب مغلقة في ملعب بانثيساليكو في فولوس.
ويشارك باناثينايكوس ثالث الدوري في الأدوار الإقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم المقبل، مستفيداً من تتويج أيك بلقب الكأس، ويخوض أيك الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أيك أثينا
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