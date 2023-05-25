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الرياضي

«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»

«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
25 مايو 2023 13:00

 
مراد المصري (دبي)

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يأتي «دوري أدنوك للمحترفين»، ضمن قائمة «العشرة الأوائل» للدوريات حول العالم، وتحديداً المركز التاسع، بالنسبة لاستقرار المدربين، واستمرارهم على رأس عملهم خلال موسم 2022-2023، وذلك بحسب إحصائية المركز الدولي للرصد الرياضي.
ورغم رحيل عدد كبير من المدربين مع نهاية الموسم، إلا أن «دورينا» أثبت نضجاً في التعامل مع المدربين، والسير وفق الخطة المحددة للموسم، قبل المحاسبة الشاملة في نهايته، وهو ما جعل 5 فرق من أصل 14 نادياً تقوم بتغير المدرب خلال الموسم، بحسب الإحصائية، بنسبة 35.7% فقط، بوصفه الأكثر استقراراً عربياً.
وفيما جاء الدوري الهندي بالمركز الأول، في تغيير مدرب واحد فقط، والأسترالي والمالطي ثانياً «3 مدربين»، فإن أرقام العشرة الأوائل ضمت دوريات بارزة عالمياً، حيث احتل الدوري الإيطالي المركز الثامن بنسبة 53% بتغيير 7 أندية لمدربيها من أصل 20.
وعلى صعيد الأكثر قياماً بالتغييرات الفنية خلال الموسم الحالي، جاء الدوري البوسني في المركز الأول بتغيير 11 مدرباً من أصل 12 بنسبة 91.7%، وسط وجود بارز للدوريات العربية في قائمة «التوب 10»، وجاء الدوريان الجزائري والتونسي الخامس عالمياً بتغيير 13 من أصل 16 مدرباً هذا الموسم بنسبة 81.3%، والدوري المصري التاسع عالمياً بتغيير 14 مدرباً بدأ الموسم من أصل 18 نادياً بنسبة 77.8%.
وعلى عكس العادة كان الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر تغييراً للمدربين على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بواقع 11 من أصل 20 نادياً، بنسبة 55%.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الدوري الإنجليزي
الجزائر
مصر
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