رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»



معتصم عبدالله (دبي)



تحسم المواجهة المرتقبة بين العين والشارقة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مساء السبت على استاد آل نهيان، المنافسة على آخر ألقاب موسم 2022- 2023، في الوقت الذي يبحث فيه «الثنائي» سفيان رحيمي نجم «الزعيم»، وعثمان كامارا هداف «الملك»، عن لقب شخصي، في ظل المنافسة المحتدمة بين اللاعبين على لقب «هداف الكأس».

وتغيب الأضواء عادةً عن لقب «الهداف المنسي» في «كأس الرابطة» مقارنة بالمنافسة على لقب هداف «دوري المحترفين» في كل موسم، وهو الأمر الذي تكرر في المواسم الـ 14 الماضية في تاريخ البطولة، منذ أول نسخة 2008- 2009، والتي تُوج بها «الثلاثي» دياز «العين»، بيانو وسوبيس «الجزيرة» برصيد 6 أهداف لكل لاعب.

وفي الوقت الذي يتصدر البرتغالي إيلتون فيليبي مهاجم خورفكان لائحة هدافي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» في الموسم الحالي 2022- 2023، برصيد 5 أهداف، تبدو الفرصة سانحة أمام المغربي سفيان رحيمي متصدر قائمة هدافي العين برصيد 3 أهداف، والغيني كامارا هداف الشارقة برصيد 4 أهداف، في حسم المنافسة على اللقب مع وصول فريقيهما إلى النهائي المرتقب.

وسيطر «المهاجمون الأجانب» على لقب هداف «كأس الرابطة»، منذ انطلاقتها موسم 2008-2009 والتي تُوج بها «الثلاثي» دياز «العين»، وبيانو وسوبيس «الجزيرة» برصيد 6 أهداف، وصولاً إلى النسخة الماضية 2021-2022 والتي تُوج بها الأورجواياني ميشيل أراوخو لاعب الوصل برصيد 6 أهداف أيضاً.

وبدا من اللافت تشارك أكثر من لاعب في صدارة هدافي كأس الخليج العربي، وهو ما تكرر مواسم 2008-2009، والتي توج بها دياز «العين» بيانو وسوبيس «الجزيرة» برصيد 6 أهداف، وتقاسم الجائزة في الموسم التالي الثلاثي ميشيل لورنت، أبوبكر كامارا «دبي»، إسماعيل بانجورا «النصر» برصيد 7 أهداف، فيما تقاسم الثنائي فونكي سي «عجمان»، وريكاردو أوليفيرا اللقب في موسم 2012- 2013 برصيد 11 هدفاً، قبل أن يتكرر المشهد في الموسم الماضي بعدما جمعت صدارة الهدافين «الثنائي» ليما وبيدرو كوندي.

واحتفظ «الثنائي» جرافيتي مهاجم الأهلي السابق، وتيجالي مهاجم الوحدة المنتقل للنصر بالرقم القياسي لهداف كأس الخليج العربي برصيد 13 هدفاً، وحقق جرافيتي الرقم القياسي موسم 2011- 2012 بنيله اللقب بـ13 هدفاً، قبل أن يكرر تيجالي ذات المشهد موسم 2017- 2018 بتصدره الترتيب برصيد 13 هدافاً، بفارق ستة أهداف عن أقرب ملاحقيه البرازيلي كايو مهاجم الوصل المنتقل لاحقاً للعين.