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اتحاد الكرة يشارك في عمومية «الخليج العربي»

اتحاد الكرة يشارك في عمومية «الخليج العربي»
25 مايو 2023 12:02

 
أبوظبي (الاتحاد)

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شارك وفد اتحاد كرة القدم، في اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد كأس الخليج العربي والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وضم الوفد عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.
وناقش اجتماع الجمعية العمومية الذي حضره ممثلو الاتحادات الوطنية الأعضاء البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم تزكية الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي بولاية جديدة في منصبه لأربع سنوات حتى عام 2027، وسالم بن سعيد الوهيبي نائباً للرئيس.
وتم خلال الاجتماع اعتماد إقامة دورة كأس الخليج العربي «خليجي 26» في الكويت خلال ديسمبر 2024.
يذكر أن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم أشرف على تنظيم آخر نسختين من بطولة كأس الخليج العربي، حيث أقيمت الأولى في دولة قطر عام 2019، والثانية في العراق مطلع العام الحالي.

الإمارات
الدوحة
كأس الخليج العربي
الكويت
العراق
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