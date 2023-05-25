من يخطف «السادس» في «ماسترز للشطرنج»؟



الشارقة (الاتحاد)



وصلت النسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إلى المحطة الأخيرة، ويتحدد فيها البطل، بعدما اشتد صراع المقدمة في الأمتار الأخيرة، حيث تصدر البطولة في الجولة الثامنة وقبل الأخيرة 8 لاعبين، برصيد 5.5 نقطة، هم الأميركي سيفيان صاموئيل، والهندي جوكيش، والأميركي أوبارين جريجور، والأوزبكي نادربيك يعقوبييف، والإيراني أمين طبطبائي، والأرميني هايك مارتروسيان، والصيني يو يونجن، والهندي أرجون إريجايسي، ويأتي في المركز الثاني 7 لاعبين ولهم 5 نقاط، يتقدمهم الهندي نيهال سارين، والروسي أندريه أسبينكو، والروسي سانان ساجيروف، والهندي براجا جنناندا، والمونتينيجري دينيس كادريتش، والتشيكي انجوين فان، والأميركي هانز نيمان.

وحضر منافسات الجولة وفد الاتحاد الدولي، ويضم دانة أوزولا نائبة رئيس الاتحاد، وسونجا جوهانسون رئيسة لجنة الفعاليات، وأيضاً سامي سفريني نائب رئيس الاتحاد العربي، وخالد عز الدين الهيجاوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي، مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج، وعمر نعمان آل علي مدير البطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وشهدت الجولة تعادل سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مع الصينية جو ونجون، ويرفع سالم رصيده إلى 4 نقاط من أصل 8 جولات.

وضمن مجريات الجولة الثامنة أيضاً، وعلى الطاولة الأولى تعادل الهندي جوكيش مع الأميركي أوبارين جريجوري، وبنفس النتيجة على الطاولة الثانية تعادل الأرميني هايك مارتروسيان مع الأميركي سيفيان صاموئيل، كما تعادل الأوزبكي نادربيك يعقوبييف في لقائه أمام بطل النسخة الرابعة الإيراني أمين طبطبائي على الطاولة الثالثة.

وعلى الطاولة الرابعة، تلقى الأوكراني أنتون كوروبوف خسارته الأولى على يد الصيني يو يونجن، وساد التعادل على مجريات الطاولة الخامسة التي جمعت بين الروسي سانان ساجيروف والهندي نيهال سارين، وعلى الطاولة السادسة تمكن الهندي أرجون إريجايسي من حسم الجولة لمصلحته، بفوزه المستحق على الروسي كوفاليف فلاديسلاف.

وفي بطولة التحدّي للمصنفين تحت 2500 نقطة المقامة على هامش بطولة الماسترز، تساوى على القمة المصري أدهم فوزي والأرميني أيمين أوهانيان، فيما يحلّ بالمركز الثاني المصري عبد الرحمن هشام برصيد 6 نقاط، ويأتي بالمركز الثالث برصيد 5.5 نقطة 7 لاعبين، وهم: أورتيك نجماتوف، والجورجي سيبا شفيلي، والسويدي سيفيك فيتالي وباي أديلارد من تايبيه، والأوزبكي سعيد سيد علييف والروسي فلاديمير بورماكين، والبلجيكي فاندن بوسيتش.

فيما يتصدر الأردني أنس خويره بطولة المستقبل للاعبين الواعدين برصيد 7.5 نقطة، ويأتي الدولي علي حمدان الشريفي لاعب نادي العين للشطرنج والثقافة في المركز الثاني برصيد 6.5 نقطة، فيما يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط الأردني علي القيسي، والأوزبكية زيلولا أكتوموفا.