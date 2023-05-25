«ميديا» و«السيتي» يجددان «الشراكة العالمية»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مانشستر سيتي عن تمديد شراكته العالمية مع مجموعة ميديا، التي تعد من كبرى العلامات الرائدة عالمياً للتجهيزات المنزلية.

ومنذ انطلاق الشراكة في يناير 2020، بادر مانشستر سيتي وميديا إلى التعاون، على إطلاق مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي فازت بالعديد من الجوائز، وتضمنت هذه الأنشطة مبادرة «#MideaHomeChallenge»، والتي شهدت مشاركة لاعبي «السيتي» الذين قدموا استعراضات كروية مهارية وإلهام المشجعين، للاستمتاع بممارسة رياضة كرة القدم أثناء فترة البقاء في المنزل، بالإضافة إلى مبادرة «#TasteTactics»، التي استعرض خلالها لاعبو النادي أطباقهم المفضلة، لتقوم مجموعة من مشاهير الطهاة بتقديم فيديو لشرح كيفية تحضيرها ليتمكن المشجعون من إعدادها في منازلهم.

وحققت سلسلة «#MideaWorldClassAwards»، التي تعرض بالتزامن مع ختام كل موسم من الشراكة، نجاحاً كبيراً، ويقدم السلسلة كل من سفيري النادي باول ديكوف وشون رايت فيليبس، حيث يدعوان المشجعين إلى التصويت للاعبهما المفضل في فئات مختلفة وممتعة مثل أجمل تمريرة افتتاحية «برعاية ثلاجات ميديا»، وأفضل موزع «برعاية مكيفات ميديا»، وأروع ركلة ختامية «برعاية غسالة أطباق ميديا»، ويترقب الجمهور بفارغ الصبر إطلاق النسخة الأحدث من السلسلة قريباً على قنوات ميديا ومانشستر سيتي.

وبعيداً عن الحملات العالمية، قامت ميديا أيضاً برعاية كأس مانشستر سيتي أبوظبي، الحدث الخاص بكرة القدم للشباب، واستضافت ميديا، خلال الحدث الذي أقيم على استاد مدينة زايد الرياضية، منطقة للمشجعين كجزء من الحدث، حيث يمكنهم المشاركة في مسابقة «#MideaHomechallenge» للفوز بأجهزة منزلية من علامة ميديا التجارية، وأكثر من 4000 قسيمة خصم لإنفاقها في متاجر مختارة شريكة لشركة ميديا ضمن المنطقة.

وخلال الفترة القادمة من اتفاقية الشراكة المجددة، يواصل مانشستر سيتي وميديا العمل على إطلاق مبادرات وسلاسل من المحتوى الممتع وعالي الجودة، من خلال التعاون مع المزيد من لاعبي النادي، كما تستعرض علامة ميديا مجموعة منتجاتها الواسعة أمام المشجعين المتواجدين في استاد «الاتحاد» لحضور المباريات وأمام الملايين من الجمهور التلفزيوني في مختلف أنحاء العالم، عبر مصابيح LED عملاقة واللوحات الإعلانية في أرض الملعب.

وقال رويل دي فريز، رئيس العمليات التشغيلية في مجموعة السيتي لكرة القدم: «سعداء بتمديد شراكتنا مع ميديا، وفخورون للغاية بما حققته الشراكة من نجاحات خلال الفترة الماضية، والمحتوى الممتع والفريد والفعاليات المتميزة التي قدمناها بالتعاون مع ميديا، وفيما نستعد لدخول المرحلة التالية من عمر هذه الشراكة، فإننا نتطلع لمتابعة التعاون وتقديم المزيد من المشاريع المميزة لجمهورنا».

وبدوره أضاف إيريك وانج، رئيس قسم أجهزة المستهلك في مجموعة ميديا: «بدأنا شراكتنا في أوائل عام 2020، خلال فترة كانت صعبة على العالم، لنقوم ببناء شراكة ناجحة خلال السنوات الماضية، يسعدني ظهور علامة ميديا العالمية خلال مباريات مانشستر سيتي على أرضه، بالإضافة إلى المجموعة المتنوعة والممتعة من سلاسل المحتوى الرقمي التي عبر المشجعون في جميع أنحاء عن حبهم لها، أظهر فريق الشراكة، كما أثبتت البيانات، أهمية هذه الشراكة، باعتبارها من الركائز الأساسية في رؤية مجموعة ميديا لتطوير علامتها التجارية العالمية خلال السنوات القادمة».

ومن المتوقع أن يكشف مانشستر سيتي ومجموعة ميديا عن المزيد من الإعلانات المسوقة خلال الفترة القادمة من هذا العام.