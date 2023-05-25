مبابي وسان جيرمان.. «الطلاق» يطرق «الأبواب»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الفرنسي كليان مبابي «24 عاماً»، مهاجم باريس سان جيرمان لا ينوي تفعيل بند السنة الإضافية في عقده، وإنما يكتفي بالسنتين الأوليين فقط حتى «صيف 2024»، إذ كشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن بطل العالم المتوج بـ «مونديال 2018»، لن يمدد عقده بعد هذا التاريخ، وإنما يصبح من حقه اعتباراً من 31 يوليو المقبل، إنهاء عقده في نهاية موسم 2023-2024 ، ليصبح حراً بعدها في الانتقال إلى النادي الذي يريده.

وقالت الصحيفة إن مبابي قرر عدم الالتزام بخيار السنة الإضافية، لتصبح كل الأوراق بيده فيما يتعلق بمستقبله.

وإذا كان ممثلو اللاعب يرفضون التعليق، فإن ممثلي سان جيرمان يُظهرون قدراً كبيراً من الثقة في إنهم، مثلما نجحوا في الحصول على توقيعه في مايو 2022، فإنهم قادرون على إقناعه بالاستمرار حتى 2025.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع من داخل سان جيرمان، قوله: إن مبابي لن يرحل هذا الصيف حتى لو كانت تتبقى له سنة في عقده، إذ أن الأمور تسير معه سيراً حسناً.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيام مبابي برفع خيار تمديد العقد، يضع إدارة سان جيرمان تحت ضغط، بالنسبة لـ «الميركاتو الصيفي» المقبل، إذ أن «فتى بوندي المدلل» أُصيب بخيبة أمل في التعاقدات التي أبرمها النادي الباريسي خلال «الميركاتو الصيفي 2022»، كما أصابه الإحباط، بعد خسارة كأس فرنسا على يد أوليمبيك مارسيليا، وخروجه مبكراً من دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وهي أمور أثبتت أن مخاوفه كان لها ما يبررها.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الوضع يسمح بتنشيط «مسلسل مبابي- ريال مدريد ».

والمعروف أن الريال قدم عرضاً قيمته 200 مليون يورو عام 2021 إلى باريس سان جيرمان، ثم رفعه إلى 220 مليون يورو، ورغم ذلك لم توافق إدارة باريس عليه.

ونوهت الصحيفة إلى أنه في ظل هذا الوضع، من المحتمل أن ينجح فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في ضم مبابي مجاناً خلال «صيف 2024».

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، أن سان جيرمان سيقدم لمبابي مكافأة ضخمة، إذا ما وافق على البقاء، بدلاً من الذهاب إلى ريال مدريد، وإن مبلغ المكافأة يصل إلى 90 مليون يورو.

ويُعتبر مبابي بطل «حديقة الأمراء» الوحيد الآن، بعد أن انقلبت جماهير الباريسي على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لن يجدد عقده ويرحل بنهاية الموسم، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي أصبح على اقتناع تام بأنه لم يعد مرغوباً في باريس، بدليل قيام مجموعة من جماهير النادي بالتظاهر حول منزله، وتوجيه السباب له، والمطالبة برحيله.

وقالت الشبكة إن سان جيرمان يحاول الاحتفاظ بمبابي لأطول فترة ممكنة، ولكن اللاعب لا ينوي تفعيل بند السنة الإضافية، ما يعني رحيله رسمياً بنهاية عقده في «صيف 2024»، وهكذا سيكون الموسم القادم، هو آخر موسم له بقميص سان جيرمان، وتردد هذا الأسبوع أن ريال مدريد يفكر في محاولة أخرى يقوم بها للحصول على توقيعه عام 2024.

وليس ريال مدريد وحده المهتم بملف مبابي، وإنما هناك أيضاً مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ يرغب في الحصول على خدماته، وإذا كان «اليونايتد» في مرحلة بيع النادي حالياً، فإنه قد يدخل سوق الانتقالات القادمة بقوة، خاصة إذا ما آلت ملكية النادي إلى المستثمر القطري.