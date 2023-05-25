البرازيل يستعرض بـ «سداسية» في «مونديال الشباب»

بوينس آيرس (د ب أ)



حقق المنتخب البرازيلي أول انتصار له في كأس العالم للشباب لكرة القدم، المقامة حالياً في الأرجنتين، بفوزه على الدومينيكان 6-صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول متقدماً بهدفين، سجلهما سافيو دي أوليفيرا وماركوس ليوناردو في الدقيقتين 37 و38، وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب البرازيلي أربعة أهداف عن طريق جيان بيدروسو في الدقيقة 57، وجيوفاني دو ناسيمنتو في الدقيقة 82، ومارلون جوميز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، وماثيوس مارتينيز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد إديسون أزكونا لاعب الدومينيكان في الدقيقة 85، وحصد المنتخب البرازيلي أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المنتخب الإيطالي، فيما ظل الدومينيكان بلا رصيد في قاع الترتيب.

وتأهل المنتخب الكولومبي إلى دور الـ16، بفوزه على اليابان 2-1 في المجموعة الثالثة، وتقدم المنتخب الياباني، بهدف سجله ريكو ياماني في الدقيقة 30، قبل أن يسجل المنتخب الكولومبي هدفين عن طريق ياسر أسبريلا وتوماس أنجيل في الدقيقتين 53 و59، ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد اليابان عند 3 نقاط في المركز الثاني.