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إنييستا يترك فيسل كوبي

إنييستا يترك فيسل كوبي
25 مايو 2023 09:19

 
طوكيو (رويترز) 

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أعلن فيسل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم، أن الدولي الإسباني السابق أندريس إنيستا سيغادر النادي منتصف الموسم الحالي.
وانضم لاعب وسط برشلونة السابق، الذي أكمل عامه 39 في وقت سابق هذا الشهر، إلى كوبي في 2018 بعد مسيرة رائعة بالنادي الكتالوني، حيث حصد 30 لقباً، كما فاز بكأس العالم، وبطولة أوروبا مرتين متتاليتين مع منتخب إسبانيا.
وقال كوبي في بيان «نأسف لإعلان رحيل أندريس إنييستا عن نادينا، لمدة خمس سنوات منذ انضمامه، نعرب عن امتناننا العميق لإنييستا الذي قدم مساهمات كبيرة في فيسل كوبي».
ويغادر إنيستا فيسل كوبي، بعد خوض مباراة على أرضه ضد كونسادول سابورو على ملعب نويفير في الأول من يوليو المقبل، ويتصدر فيسل الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بعد 14 مباراة.
وخاض إنييستا 133 مباراة مع كوبي حتى الآن، وفاز بكأس الإمبراطور 2019، وكأس السوبر اليابانية عام 2020. 

اليابان
برشلونة
إنييستا
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