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أميركا تصف العنصرية ضد فينيسيوس بـ «المروّعة»

أميركا تصف العنصرية ضد فينيسيوس بـ «المروّعة»
25 مايو 2023 08:50

 
واشنطن (أ ف ب) 

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أدانت الولايات المتحدة الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعو كرة القدم في إسبانيا، ضد لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية رداً على هذه التصرفات المشينة.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين «رأيت الهتافات الموجهة لفينيسيوس جونيور. من الواضح أنها كانت مروعة».
وأضاف «أعرف أن السلطات الإسبانية، على ما أعتقد، اتخذت إجراءات ضدهم، ونحن ندين العنصرية في جميع أنحاء العالم أينما حدثت، بما في ذلك في الرياضة، ونحيي أي جهود لاكتشافها ومحاربتها».
وتعرض مهاجم ريال مدريد لإهانات عنصرية من قبل جماهير فالنسيا الأحد الماضي، مما أثار ردود فعل شاجبة من مختلف أنحاء العالم.
وقال نادي فالنسيا إنه سيعاقب المشجعين المتسببين بالإهانات، بمنعهم من دخول الملعب مدى الحياة، في حين ألقت السلطات المحلية القبض على ثلاثة شبان بسبب هذه الحادثة، وأربعة أشخاص في مدريد بسبب قيامهم بتعليق دمية بقميص فينيسيوس مشنوقة على أحد الجسور قبل أشهر عدّة قبل مباراة «الديربي» بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

أميركا
أسبانيا
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
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