توقف «سلسلة انتصارات» بطل «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)



أوقف برايتون سلسلة انتصارات ضيفه مانشستر سيتي «البطل»، عند 12 فوزاً توالياً، بعدما فرض عليه التعادل 1-1، ضمن «مؤجلة» من المرحلة 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتُوج «السيتي» الذي رفع رصيده في المركز الأول إلى 89 نقطة، باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، من دون أن يدخل أرض الملعب عقب خسارة مطارده المباشر أرسنال أمام نوتنجهام فوريست صفر-1 السبت الماضي، واحتفل في اليوم التالي برفع الكأس على ملعبه بفوزه الثاني عشر توالياً في «البريميرليج»، وجاء على حساب تشيلسي «الجريح» 1-صفر.

كما احتفظ «السيتي» بلقبه للعام الثالث توالياً، في إنجاز يتحقق للمرة الاولى منذ هيمنة جاره اللدود مانشستر يونايتد على اللقب بين 2006 و2009.

ويقف «السيتي» على عتبة إنجاز تاريخي، في حال نجح في الجمع بين الدوري والكأس ودوري الأبطال، حيث يستعد لخوض نهائي الكأس المحلية في الثالث من يونيو المقبل أمام اليونايتد بالذات، قبل أن يواجه الإنتر الإيطالي في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 10 منه في العاصمة التركية إسطنبول.

من ناحيته، ضمن برايتون الذي يشارك في مسابقة أوروبية للمرة الأولى في تاريخه «الدوري الأوروبي» احتلاله المركز السادس، بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة.