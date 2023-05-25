الإنتر.. «الكأس التاسعة» بـ «لاوتارو 101»

روما (أ ف ب)



قاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه الإنتر إلى الاحتفاظ بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للعام الثاني توالياً، بفوزه على فيورنتينا 2-1، على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، ليؤكد جهوزيته للموقعة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفرض لاوتارو نفسه نجماً للمباراة النهائية بتسجيله هدفي الإنتر في الدقيقتين 29 و37، رداً على هدف التقدم لفيورنتينا عبر الأرجنتيني الآخر نيكولاس جونزاليس بعد 3 دقائق من صافرة البداية، ويملك لاوتارو 3 أهداف في الكأس هذا الموسم، و101 هدف بقميص «النيراتزوري» منذ عام 2018.

وقال مارتينيز، الذي ساعد الإنتر للفوز بالدوري الإيطالي في عام 2021 «أنا سعيد للغاية، لأننا فزنا بالألقاب مع هذا النادي الكبير خلال العامين الماضيين».

وأضاف «علينا الاستمرار على هذا المنوال، أردنا رفع كأس أخرى، بدأنا بشكل يسيء في الدقائق الـ 15 الأولى ولكن بعد ذلك فعلنا ما كان ينبغي أن نفعله منذ البداية».

ورفع الإنتر الذي يتحضر لخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، عدد ألقابه في المسابقة إلى تسعة، كما تساوى الإنتر مع روما ثاني أكثر المتوجين بلقب الكأس، بعد يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات «14».

وقال لاعب الإنتر فيديريكو ديماركو عقب نهاية اللقاء: «أنا سعيد للغاية، لقد أدركنا أننا نواجه خصماً قوياً، ليس من السهل أبدًا من التكرار، لذا أنا سعيد، الآن علينا التفكير بهدوء في المباريات المقبلة، واحدة تلو الأخرى، حتى النهاية».

من جهته، قال مدرب انتر سيموني إنزاجي «نريد أن نلعب كل شيء بأفضل طريقة ممكنة، لدينا مباراتان متبقيتان في الدوري، وبعد ذلك سيكون هناك إسطنبول».

وكان فيورنتينا يطمح إلى إحراز لقبه الأول في كأس إيطاليا منذ 2001، علماً أنه يتحضر لخوض غمار نهائي مسابقة «الكونفرنس ليج» بمواجهة وستهام الإنجليزي.