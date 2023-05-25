ترقية «الملكي» في مباراة «كلنا فينيسيوس»

مدريد (أ ف ب)



ارتقى ريال مدريد إلى المركز الثاني، بفوز صعب على ضيفه رايو فايكانو 2-1، في أمسية دعم مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور ضحية الإساءات العنصرية الغائب للإصابة والحاضر في المدرجات، وذلك ضمن «المرحلة 36» من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ريال التسجيل عبر الفرنسي كريم بنزيمة «31»، وعادل رايو فايكانو بفضل راؤول دي توماس «84»، قبل أن يخطف البرازيلي رودريجو هدف النقاط الثلاث للنادي الملكي «89».

وعاد ريال مدريد للمركز الثاني مع 74 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي تراجع للمرتبة الثالثة، بعدما أهدر تقدمه بثلاثة أهداف أمام مضيفه إسبانيول ليخرج متعادلاً 3-3.

وتقدم أتلتيكو عبر ساوول نيجيز «21»، والفرنسي أنطوان جريزمان «44»، والبلجيكي يانيك كاراسكو، قبل أن يقلب إسبانيول الطاولة على ضيفه بتسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني للمكسيكي سيزار مونتيس «64»، وخوسيلو «76 من ركلة جزاء»، والبرازيلي فينيسيوس سوزا «79».

وخطف إسبانيول وصيف القاع نقطة ثمينة في صراعه للبقاء، حيث رفع رصيده إلى 35 نقطة قبل مرحلتين من النهاية.

وعلى ملعبه «سانتياجو برنابيو» أكد الريال تفوقه، حيث فاز في مبارياته الـ 11 الأخيرة أمام رايو فايكانو الذي فاز آخر مرة في عقر دار منافسه في عام 1996، كما مُني رايو فايكانو الذي كان يصارع قبل شهر على مقعد أوروبي بخسارته الثالثة توالياً، بعد سقوطه أمام ريال بيتيس 1-3 وإسبانيول 1-2.

ودخل لاعبو ريال أرض الملعب، وهم يرتدون قمصاناً عليها اسم فينيسيوس، والرقم 20، في حين رفعت لافتة في المدرج الجنوبي كُتب عليها «كلنا فينيسيوس، هذا يكفي»، مع قميص يحمل صورة البرازيلي على الجانب.

ووقف لاعبو ريال وفايكانو خلف لافتة كتب عليها «العنصريون، خارج كرة القدم»، في إطار حملة مشتركة من الاتحاد والدوري الإسباني عقب الإساءات العنصرية التي تعرض لها البرازيلي أمام فالنسيا في المرحلة الماضية.

وعرض لاعبو ريال مدريد اسم ورقم قميص فينيسيوس وسط تصفيق الجمهور، وبدوره صفّق فينيسيوس الذي كان جالساً إلى جانب رئيس النادي فلورنتيو بيريس، متأثراً بشكل واضح بالتكريم المخصص له.

وقد يعود فينيسيوس إلى المباريات مع ريال مدريد السبت، عندما يحل لوس بلانكوس ضيفاً على إشبيلية الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وبعد 20 دقيقة على صافرة البداية هتف المشجعون «فيني، فيني» وصفقوا له، فرد البرازيلي التحية لهم.

قال مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي «فينيسيوس يبلي بلاءً حسناً من الناحية النفسية، كل الدعم الذي تلقاه في الأيام الأخيرة أفاده بشكل جيد، لو لم يكن يعاني من هذا الانزعاج في ركبته، لكان قد لعب، نرى كيف يشعر لحمله على اللعب أمام إشبيلية الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وأضاف «لقد حدث الكثير في الأيام القليلة الماضية، وأعتقد أن المجتمع، وليس عالم الرياضة فقط، أدرك شيئاً مهماً للغاية، هي خطوة إلى الأمام، وآمل في أن تحل المسألة سريعاً».

وفك بنزيمة صيامه عن التهديف في مبارياته الأربع الأخيرة، ليفتتح التسجيل بعد إسقاط من الحكم لتصل الكرة إلى الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، مررها في ظهر الدفاع إلى الفرنسي الذي تجاوز الحارس ستول ديميترييفسكي من مقدونيا الشمالية، وسدد بقدمه اليسرى أرضية في الشباك «32»، ورفع بنزيمة رصيده إلى 18 هدفاً في المركز الثاني، متأخراً بفارق 5 أهداف عن مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر الترتيب «23».

وأدرك فايكانو التعادل بعد أول تسديدة له، بعدما خدع دي توماس داخل المنطقة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا «84»، قبل أن يخطف رودريجو هدف الفوز، عقب استفادته من خسارة البديل الأرجنتيني أوسكار تريخو للكرة، وتوغل داخل المنطقة وسدد بعكس الحارس «89»، واحتفل برفع قبضته في الهواء في إيماءة لمواطنه فينيسيوس.