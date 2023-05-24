«السوربون أبوظبي» تنظم بطولات البولدرينج

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة السوربون أبوظبي البطولات المفتوحة للبولدرينج 2023، إحدى أكبر مسابقات التسلق في الشرق الأوسط، بمشاركة 160 متسلقاً من 40 دولة مختلفة، وأقيم الحدث برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، واستمرت المنافسات على مدار يومين، وشهدت حماساً كبيراً ونتائج غير متوقعة خلال النهائيات. وأكد ألكسندر بليز، رئيس قسم الأنشطة الرياضية بالجامعة، أن البطولة دليل على التزام الجامعة بخلق بيئة تشجع اللياقة البدنية وروح المنافسة. وقالت ماجدالينا نواك، المحاضرة الرياضية بالجامعة، والتي أدارت البطولة: «كانت فرصة استثنائية للعديد من المتسلقين للمشاركة لأول مرة في بطولات للبوردينج بطابع الاتحاد الدولي».