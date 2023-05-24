«العنابي» يتأهل إلى مجموعات «أبطال العرب»



مصطفى الديب (أبوظبي)

تأهل الوحدة إلى دور المجموعات، لبطولة الأندية العربية الأبطال «كأس الملك سلمان للأندية»، عقب فوزه الكبير على الجيش الملكي المغربي 3-0، في إياب الدور التمهيدي الثاني، مساء اليوم الأربعاء، باستاد آل نهيان، وكانت مباراة الذهاب، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط قد انتهت بتعادل الفريقين من دون أهداف.

وانضم «العنابي» إلى فرق المجموعة الرابعة للبطولة، والتي تضم الرجاء البيضاوي المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمتأهل من الكويت الكويتي ونواذيبو الموريتاني.

وتستضيف السعودية النهائيات من 20 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 فريقاً، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

وسجل أهداف «أصحاب السعادة» في لقاء الإياب، الأرجنتيني فاكوندو إثر رأسية رائعة في الدقيقة 16، والبرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 54، والبرازيلي آلان بـ «مهارة خاصة» في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للوحدة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، سيطر «العنابي» على معظم فتراتها، وكان الأكثر خطورة على المرمى، فيما لم يظهر الجيش الملكي بالمستوى المتوقع، ولم يشكل خطورة على مرمى محمد الشامسي حارس الوحدة.