منصور بن محمد يستقبل حتّا بطل «دوري الأولى»



دبي (الاتحاد)



هنّأ سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أعضاء مجلس إدارة نادي حتّا واللاعبين والطاقم الفني والإداري للفريق، بمناسبة الفوز بلقب أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وعودته إلى المشاركة في النسخة المقبلة من «دوري أدنوك للمحترفين» ليكون بذلك النادي الرابع من دبي الذي يشارك في البطولة.

وأكد سموّه أن فوز حتّا بلقب دوري الدرجة الأولى، جاء ثمرة خطة عمل طموحة وتعاون فعّال بين مجلس دبي الرياضي ونادي حتّا، وتتويجاً لتوجيهات الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، وجهود مجلس إدارته والجهازين الإداري والفني والمدرب الوطني واللاعبين، مطالباً سموّه إدارة ولاعبي حتّا بالاستعداد الجيد للموسم المقبل، وتقديم مستويات رفيعة من الأداء، تتناسب مع قوة المنافسة في دوري المحترفين وتؤهلهم للاستمرار في البطولة الأقوى.

وأشار سموه إلى أن الفوز يسهم في استكمال جهود التطوير الذي تشهده منطقة حتّا على الصعيد الرياضي، أسوة بباقي أوجه التطوّر الكبير التي طالت قطاعات البنية التحتية والمشاريع التنموية والسياحية والرياضية، وغيرها من القطاعات الحيوية، بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.



جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وفد نادي حتّا بمناسبة تتويج الفريق الأول بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2022-2023 برصيد 75 نقطة، ليحجز بالتالي موقعه في النسخة المقبلة من دوري للمحترفين قبل جولتين من نهاية الدوري، وتحديداً في ختام مباريات الجولة الـ 32.

حضر اللقاء، الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي محمد عبيد البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتّا وشركة حتّا لكرة القدم، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة نادي حتّا وشركة حتّا لكرة القدم، وأعضاء الجهازين الإداري والفني للفريق بقيادة المدرب الوطني د. عبد الله مسفر ولاعبي الفريق.

وصافح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وفد النادي من المسؤولين والمدربين والإداريين واللاعبين، معبّراً عن سعادته بفوزهم بلقب الدرجة الأولى، والصعود إلى دوري المحترفين، حيث تبادل سموه أطراف الحديث مع رئيس مجلس الإدارة، والتقطت لسموه الصور التذكارية مع أعضاء الفريق ودرع البطولة.

من جانبه، أعرب محمد عبيد البدواوي عن عميق الشكر والتقدير، لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لما قدمه سموه لأعضاء الفريق خلال اللقاء من كلمات التحفيز والتشجيع، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، مشيداً بالدعم الذي وفره سموه لنادي حتّا، ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي المهم.

وأكد البدواوي أن فوز الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى، والعودة للمشاركة في دوري المحترفين، جاء نتيجة العمل بروح الفريق الواحد، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي الذي حدد هدفاً يتمثل في الفوز باللقب، من خلال متابعته مراحل تطور أداء الفريق ونتائجه وتقديم التوجيهات للفريق على مدار الموسم لتحقيق هذا الهدف.