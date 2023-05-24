«شمشون» يصدم الأوروبيين بعد انتظار 20 عاماً!

سلطان آل علي (دبي)

حقق منتخب كوريا الجنوبية انتصاراً صادماً على منتخب فرنسا بنتيجة 2-1 في افتتاح مبارياته بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، هذا الانتصار الذي جعل حظوظ «شمشون» الكوري قوية جداً في الصعود من المجموعة التي تضم جامبيا وهندوراس، إضافةً إلى أنه يعود بنا في التاريخ 20 عاماً للوراء!

ويعد انتصار منتخب كوريا الجنوبية على فرنسا تاريخياً، حيث أنه الأول لمنتخب كوريا على حساب المنتخبات الأوروبية في كأس العالم للشباب بآخر20 سنة، والثاني في التاريخ ككل!

ويعود الفوز الأخير إلى عام 2003 على حساب ألمانيا بنتيجة 2-0 في البطولة التي استضافتها دولة الإمارات آنذاك.

وإذا ما نظرنا إلى سجل المنتخب الكوري ضد المنتخبات الأوروبية في المسابقة، فسنجد أنه خاض 18 مواجهة سابق، فاز في اثنتين منها فقط، وتعادل في 6، في حين أنه خسر 10 مباريات، واستطاع خلالها من تسجيل 16 هدفاً، بينما استقبل 29 هدفاً.

وحضرت معظم المواجهات في دور المجموعات بـ15 مباراة. في حين أنه لعب مرتين أمام منتخبات أوروبا في دور الـ16، الأولى خرج بها أمام إسبانيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في 2011، والثانية خرج فيها من البرتغال عام 2017.

وتبقى المواجهة الأكبر التي حضرت في نهائي النسخة الأخيرة من كأس العالم للشباب، حيث تقابل منتخب كوريا الجنوبية وأوكرانيا، وفشل «شمشون» في تحقيق اللقب الغالي بعد الخسارة بنتيجة 3-1.

والجدير بالذكر أنّ منتخب كوريا الجنوبية يتفوق في إجمالي المواجهات ضد منتخبات كل القارات بكأس العالم للشباب ما عدا قارة أوروبا، فأمام منتخبات قارة آسيا، خاض المنتخب الكوري مباراتين فقط وانتصر في واحدة وتعادل في أخرى، وأمام منتخبات أميركا الجنوبية، تمكّن من الفوز 4 مرات والتعادل مرة والخسارة في 3 مباريات، ونفس السجل يحضر في لقاءاته مع منتخبات أفريقيا، حيث حقق الفوز 4 مرات والتعادل مرة والخسارة 3 مرات، وأخيراً ضد أميركا الشمالية، فاز مرتين وتعادل مرة واحدة.