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الرياضي

أندية الدوري الألماني ترفض «المستثمرين»!

أندية الدوري الألماني ترفض «المستثمرين»!
24 مايو 2023 18:41

فرانكفورت (د ب أ)
رفضت أندية الدرجتين الأولى والثانية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، دخول مستثمرين في رابطة المسابقة.
ولم يحصل اقتراح بهذا المعنى على أغلبية الثلثين المطلوبة للأندية الـ36 المشاركة في الدرجتين الأولى والثانية ببوندسليجا، في اجتماع استثنائي عام اليوم الأربعاء، حسبما أفاد المشاركون عقب الجلسة.
وذكرت تقارير إخبارية أن هناك 11 صوتاً ضد دخول المستثمرين، مع امتناع 5 عن التصويت.
ويعد ذلك بمثابة هزيمة كبيرة لقادة رابطة الدوري الألماني، لاسيما هانز يواكيم فاتسكه، رئيس مجلس الإشراف، وأكسيل هيلمان وأوليفر ليكي، المديرين الإداريين المؤقتين، بعدما قاموا بحملة للحصول على موافقة الأغلبية لتنفيذ المقترح في الفترة التي سبقت الاجتماع.
كانت رابطة «بوندسليجا» تبحث بيع أجزاء من أسهمها للمستثمرين، حيث تنص لائحتها على عدم السماح لأي نادٍ أن يكون لديه مستثمر يمتلك أكثر من 50% من الأسهم، وكوسيلة للتغلب على ذلك، ولجعل كرة القدم الألمانية أكثر تنافسية، كان هناك مسعى للاستثمار في الدرجتين الأولى والثانية بالدوري الألماني.
ويعد نادي باير ليفركوزن وكذلك نادي فولفسبورج، المدعوم من شركة «فولكسفاجن» لصناعة السيارات من بين الأندية المستثناة من اللائحة.

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