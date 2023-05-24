مهند المسماري بطل «الدوري الإلكتروني»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج مهند المسماري ممثل نادي عجمان بطلاً للدوري الإلكتروني الذي نظمته رابطة المحترفين في العاصمة أبوظبي، وذلك بعد تغلبه على علي الحمادي ممثل نادي خورفكان في المباراة النهائية 2-3 في مرحلتي الذهاب والإياب.

وتأهل مهند المسماري وعلي الحمادي إلى تصفيات قارة أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم الإلكترونية.

ونال علي الحمادي لاعب خورفكان الميدالية الفضية للبطولة، فيما حل رامي شعبان ممثل نادي الظفرة في المركز الثالث، بعد تغلبه على أحمد السويدي ممثل نادي النصر في مباراة تحديد المركز الثالث.

كما حصل أصحاب المراكز الثلاثة على جوائز نقدية بقيمة 15 ألف درهم للبطل، و10 آلاف للوصيف، و5 آلاف لصاحب المركز الثالث.

وتوج المشاركين سعيد عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، وسط أجواء احتفالية، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة وممثلي الأندية المحترفة.