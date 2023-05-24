«أبيض الشاطئية» يواجه منتخب عُمان في «تصفيات آسيا»

دبي (الاتحاد)



يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يوم غد شقيقه العُماني، فيما يلتقي منتخب إيران مع تايلاند، في ربع نهائي التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب العالمية الشاطئية في نسختها الثانية المقرر إقامتها في جزيرة بالي بإندونيسيا أغسطس المقبل.

ويُشارك في التصفيات التي تستضيفها مدينة جدة، ستة منتخبات هي الإمارات، السعودية، اليابان، إيران، عُمان وتايلاند، ويتأهل المنتخبان الفائزان إلى دور الأربعة لمواجهة منتخبي السعودية واليابان «المتأهلين مباشرة لهذا الدور» والمقرر إقامته الجمعة.

وتٌقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل، على أن يتأهل المنتخبان الفائز والخاسر إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية، إلى جانب إندونيسيا «الدولة المستضيفة» وتمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب العالمية الشاطئية.

وكان منتخبنا الوطني قد حصد مؤخراً المركز الرابع في بطولة كأس آسيا التي أقيمت مارس الماضي في مدينة بتايا التايلاندية، أعقبها مشاركته في شهر مايو ببطولة كأس العرب في مدينة جدة، والتي تأهل خلالها إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية وضعته في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وكان أبيض الشاطئية قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور ربع النهائي، لولا خسارته لمباراته أمام شقيقه العُماني، والتي انتهت أشواطها الأصلية بنتيجة ( 4 – 4 )، ونجح منتخب عُمان في إضافة الهدف الخامس (هدف الفوز) في الشوط الإضافي.