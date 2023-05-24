معسكر إعدادي للقوس والسهم في كوريا الجنوبية



أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد القوس والسهم عن تبنيه استراتيجية صناعة «البطل الأولمبي»، للسنوات المقبلة لضمان المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028، وقال عادل الحمادي، عضو الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات: إن هذا المشروع يعبر عن جهود الاتحاد لإعداد بطل أولمبي بمقاييس عالمية، للمنافسة على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، تمهيداً للتواجد في الألعاب الأولمبية المقبلة، خاصة أن المواهب الموجودة تعزز الوصول إلى هذا الهدف، بالبرامج، والخطط الطموحة لسنوات عدة، والاستعداد المتواصل.

وأشار الحمادي إلى القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها ناصر السدراني لاعب المنتخب ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وغيره من اللاعبين الذين أظهروا قدرات عالية في مختلف المنافسات المحلية والعربية في الفترة الماضية.

وحصد السدراني «16 عاماً» 15 ميدالية ملونة ( 8 ذهبيات، 6 برونزيات، وفضية) خلال مشاركاته في البطولات الخارجية خلال العامين الماضيين.

وذكر الحمادي أن السدراني يحظى بالرعاية والاهتمام ضمن كوكبة اللاعبين في نادي الفجيرة للفنون القتالية، مع المدرب أحمد نبيل، موضحاً أن اللاعب لفت الأنظار إليه خلال مشاركته العام الماضي بالبطولة العربية في موريتانيا بحصد 5 ميداليات ملونة، وأن الفترة الصيفية المقبلة ستشهد معسكراً داخلياً في دبي سيتم من خلاله اختيار نخبة من اللاعبين للسفر إلى كوريا الجنوبية، وخوض فترة إعداد لمدة 14 يوماً.