الخميس 25 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تأجيل موعد انطلاق «القفال 32»

تأجيل موعد انطلاق «القفال 32»
24 مايو 2023 16:27

 
دبي (الاتحاد)


أعلنت اللجنة المنظمة العليا للنسخة الـ 32 من سباق «القفال» للسفن الشراعية 60 قدماً تأجيل موعد السباق، الذي كان مقرراً من 26 إلى 28 مايو الجاري. 

أخبار ذات صلة
«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين

ويقام السباق برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. 

وجاء قرار اللجنة المنظمة بناءً على معطيات حالة البحر، وحرصاً على سلامة المتسابقين وسفنهم، وينتظر تحديد موعد جديد للسباق في الأيام القادمة، وذلك بناءً على تقارير النشرات الجوية، وتقارير المختصين في المركز الوطني للأرصاد.

آخر الأخبار
«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
الرياضي
«دورينا» بين «التوب 10» عالمياً في «الاستقرار الفني»
اليوم 13:00
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين
الإمارات
بلدية أبوظبي تطور 20 حديقة لتتوافق مع معايير جائزة الاتحاد العالمي للمعاقين
اليوم 12:57
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
الرياضي
أيك أثينا بطل «الثنائية الثالثة»
اليوم 12:55
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
عربي ودولي
وزير الدفاع: تايوان سوف تحصل على مقاتلات جديدة في 2026
اليوم 12:54
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
الرياضي
رحيمي وكامارا يطاردان «اللقب المنسي»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©