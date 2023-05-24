7 أندية تطارد كأس رئيس الدولة للمبارزة في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يومي السبت والأحد المقبلين منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة، بتنظيم نادي أبوظبي للمبارزة وبالتعاون مع اتحاد اللعبة بصالة الباهية في أبوظبي، والتي تتضمن مسابقات الفردي والفرق للرجال والسيدات.

ويشارك في المنافسات 7 أندية هي نادى أبوظبي للمبارزة، نادى الشارقة للمرأة، نادى الشارقة، نادى شباب الأهلي، نادى الفجيرة للفنون القتالية، مركز العين، أكاديمية إم كى إف اى، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين والمشاركات إلى أكثر من 75 لاعباً ولاعبة.

وتعد البطولة هي الأولى التي ينظمها نادي أبوظبي للمبارزة، لا سيما وأنها تدخل ضمن إستراتيجية النادي الرامية لتنظيم أكبر البطولات، ودعم المواهب من مختلف الأعمار بهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين لها، كما أن البطولة تعد مسك ختام الموسم الرياضي للمبارزة بشكل عام.

من جانبه، وجه العميد محمد حسين الخوري رئيس نادي أبوظبي للمبارزة الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على الدعم الكبير للنادي الذي يخطو أولى خطواته في رياضة الإمارات، كما وجه الخوري الشكر إلى اتحاد المبارزة على التعاون المثمر في تنظيم البطولة المرتقبة.

وشدد على أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة هو الحافز الأكبر نحو تحقيق النجاحات المرجوة والتي تأسس النادي من أجلها، معرباً عن ثقته التامة في خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسمها كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

وتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المشاركين من مختلف أندية الدولة، مؤكداً أن مشاركة اللاعبين الدوليين ستعطي زخماً كبيراً للبطولة وخصوصاً على الصعيد الفني.

وأضاف الخوري: «يعمل نادي أبوظبي للمبارزة على تحقيق رسالة واستراتيجية واضحة من أجل نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين، وكذلك المساهمة في تبني المواهب الواعدة، ويَعد النادي ببذل قصارى الجهد من أجل تحقيق تلك الأهداف التي تصب في صالح رياضة الإمارات بشكل عام والمبارزة بشكل خاص».