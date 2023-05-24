«إيلاف» تتصدر خيول «ياس» في تولوز



عصام السيد (أبوظبي)



تخوض خيول ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عصر الخميس، تحدي مجموعة من السباقات المخصصة للخيول العربية الأصيلة بمضمار تولوز، معقل سباقات الخيول العربية في فرنسا.

وتتصدر المهرة «إيلاف» خيول ياس لإدارة السباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة انطوني كراستوس، الترشيحات في سباق بري دو لو الفاج للفئة الثانية لمسافة 2000 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 30 ألف يورو.

وتعد «إيلاف» البالغة من العمر 6 سنوات والمنحدرة من نسل «رباح دو كارير» من أقوى المرشحين، خاصة أن في رصيدها فوزين، متضمنة سباق واحة ليوا للفئة الأولى لمسافة 2000 متر بمضمار لا تست دو بوش.

وفي سباق بري نورنيز لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 18 ألف يورو، يمثل خيول ياس «راجح» بإشراف جي لومير، وقيادة فابريس فيرون، و«نبراس» بإشراف دي ميروسون، وقيادة اليخاندرو كورتيز، و«وحيد» بإشراف دي جوليمين، بقيادة لوكاس ارماند، فيما يمثل خيول هلال العلوي «نو ريبلاي الموري»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.

وتنافس «أفنان» بإشراف دي جوليمين، وقيادة كليمنت ميريل، و«حبيبة» بإشراف جي لومير، وقيادة فابريس فيرون، العائدة إلى ياس لإدارة السباقات، في سباق بري فيدورا لمسافة 1600 متر وجائزته 18 ألف يورو.

وفي سباق جائزة مضمار تولوز لمسافة 2100 متر البالغ جائزته 16 ألف يورو، يمثل خيول ياس «أسماء» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة دايمين مورين، فيما يمثل خيول إسطبلات الأصايل في فرنسا بإشراف فرانسوا روهات كل من «رفيق» بقيادة سامي لي، و«أنفة» بقيادة فالنتين سيجوي.