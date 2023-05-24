«طيران الإمارات» و«لانكشاير كريكيت» تدعمان «نجوم المستقبل»

دبي (الاتحاد)



تعمل طيران الإمارات و«لانكشاير كريكيت» على اكتشاف مواهب إماراتية شابة في لعبة الكريكيت، وتوفير فرص أمام الأجيال الجديدة للتدرب واللعب الاحترافي في المملكة المتحدة.

وفي إطار مبادرة «نجوم المستقبل Future Flyers»، عقدت طيران الإمارات و«لانكشاير كريكيت» مؤخراً جلسة تدريبية على استاد السيفينز، خلال جولة النادي قبيل انطلاق موسم 2023، وذلك للمساعدة على إطلاق الإمكانات الكاملة للشباب الذين قد لا تتوفر أمامهم فرصة اللعب على المستوى الاحترافي، وإتاحة الفرصة لمدربي الفريق الإنجليزي لمراقبة أدائهم.

وتُعدّ هذه المبادرة أحدث الجهود التي تبذلها طيران الإمارات لدعم تطوير لعبة الكريكيت على مستوى القاعدة الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بين الشبان الإماراتيين والمقيمين. وكان فريق لانكشاير كريكيت قد زار إكسبو 2020 دبي في إطار المبادرة وشراكته مع طيران الإمارات، واستضاف جلسة رئيسية في «سبورتس هب» مع لاعبي النادي. وشارك في الجلسة عدد من الطلبة، كان من بينهم الفتاة ماهيكا غاور البالغة من العمر 16 عاماً.

وأدهشت موهبة ماهيكا الفطرية في لعبة الكريكيت ممثلي فريق لانكشاير، الذين قرروا منذ ذلك الحين تبنيها وتدريبها حتى الاحتراف أثناء تلقيها التعليم في مدرسة «سيدبيرج» في المملكة المتحدة. ولعبت ماهيكا، منذ تلك الدورة في عام 2021، لفريق سيدات الإمارات في كأس العالم تحت 19 عاماً، وتم اختيارها للعب ضمن فريق «مانشستر أوريجينالز» في بطولة «ذا هندرد».

وشارك في جلسة «نجوم المستقبل» 24 شاباً واعداً لعبة الكريكيت تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً من عدة مدارس في دبي. واختار الطلبةَ المشاركين أطقمُ التدريب في مدارسهم بناءً على مهاراتهم وشغفهم باللعبة. وفي تجربة لا تُنسى على أرض الملعب، انخرط الشبان في جلسات التدريب مع مدربي فريق لانكشاير للكريكيت الأول، الذين راقبوا باهتمام اللاعبين ذوي الإمكانات العالية.

واختار ممثلو لانكشاير كريكيت أفضل لاعبة شابة أداءً، وهي شيلينا لاكسميداس، التي مُنحت رحلة إلى مانشستر مقدمة من طيران الإمارات، بالإضافة إلى فرصة التدرب والإقامة في «الإمارات أولد ترافور»، مقر فريق لانكشاير للكريكيت، على أن تتم ملاحظتها وتوجيهها من قبل مدربي الفريق لصقل مهاراتها.

وأتيحت الفرصة خلال جلسات التدريب أمام الشبان أيضاً للتعلم من لاعب لانكشاير ليام ليفينجستون، الذي كان ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم T20 للرجال لعام 2022. وساعدهم ليفينجستون في تحسين أسلوبهم ومهاراتهم. كما عُرض كأس العالم للكريكيت T20 للرجال على أرض الملعب، وحصل عشاق لعبة الكريكيت على فرصة لالتقاط صور أمام الكأس الأيقونية.

وتدعم طيران الإمارات نادي لانكشاير كريكيت منذ عام 2013، مع حقوق تسمية ملعب النادي، «الإمارات أولد ترافورد»، وهي الراعي لقميص «لانكشاير لايتنينج».