«الإمارات للدراجات» يحصد «الفوز 28» في الموسم



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز جاو ألميدا، دراج فريق الإمارات، المركز الأول في «المرحلة 16»، من سباق جيرو دي إيطاليا، وقطع المسافة في 5:53:27 ساعة، متفوقاً على جيرانت توماس «إينيوس جريناديرز»، وبريموز روجليك «جامبو فيزما».

بدأ ألميدا هجوماً قوياً في محاولة للفوز قبل نهاية السباق بـ 7 كيلومترات، ولم يلحق به إلا جيرانت، وقام ألميدا بانطلاقة أخيرة لتجاوز منافسه، محققاً الفوز بالمرحلة الثالثة لفريق الإمارات في سباق جيرو، والانتصار 28 هذا الموسم.

وقال ألميدا: أصبح الحلم حقيقة، حيث اقتربت في الماضي من الفوز في إحدى المراحل، وسعيد للغاية، وقام فريقي بعمل رائع في أصعب مرحلة في السباق حتى الآن، وسعيد بأن مخاطرتي بالهجوم أتت ثمارها، وممتن لفريقي وعائلتي وصديقتي وكل من يدعمني، إنه شعور خاص للغاية.

يذكر أن ألميدا انتقل حالياً إلى المركز الثاني في التصنيف العام، خلف متصدر السباق توماس مباشرة، ويستمر في صدارة تصنيف القميص الأبيض، يستمر سباق جيرو بمرحلة تتميز بالأرض المنبسطة من يرجين فالسوجانا إلى كاورل بطول 197 كم في يوم مخصص للدراجين المنطلقين.